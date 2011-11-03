اسناد بالادستی اصفهان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی عصر پنج‌شنبه در سومین سمینار آموزشی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بیان داشت: در یک سال گذشته تمهیدات لازم به منظور سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استان اصفهان اجرایی شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان در همین راستا مکلفند اقدامات مربوط به خود را به صورت جهادی پیگیری کنند.

استاندار اصفهان در همین رابطه افزود: با توجه به صدور فرمان جهاد اقتصادی در ابتدای سال‌جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی استان اصفهان اقدام به راه‌اندازی ستاد هماهنگی اجرای فرمان جهاد اقتصادی کرد.

وی گفت: ارتقاء شرایط زندگی مردم،‌ بهبود مناسبات اقتصادی، کاهش اختلافات طبقاتی، ‌فقر زدایی، ‌بالا بردن بهره وری و ایجاد اشتغال و پیشرفت کمی و کیفی بخش اقتصاد را از اهداف تشکیل این ستاد در استان عنوان کرد.

ذاکر اصفهانی مهمترین اهداف برگزاری این سمینار را ارتقا سطح آموزشی مدیران اصفهانی عنوان کرد و گفت: برگزاری سمینار آموزش مدیران در راستای رفع نیازها و الزامات استان در این زمینه است که در طول سال تعدادی از آنها برگزار شده است.

وی گفت: وی با بیان اینکه در استان اصفهان هشت هزار واحد تولیدی وجود دارد، اضافه کرد: در حال حاضر این واحدهای تولیدی بدون کمترین مشکل در حال فعالیت هستند.

استاندار اصفهان ادامه داد: تهیه اسناد بالادستی در بخش‌های مختلف در استان از اقدامات اصفهان در سال‌جاری بوده است که برخی از آنها نیز به مرحله رونمایی رسیده است.

وی با بیان اینکه استان اصفهان در بخش اشتغال و تولید به فعالیت‌های خوبی دست زده است، ادامه داد: برگزاری این نشست و سمینارها سبب دستیابی مدیران استان به راهبردهای لازم می‌شود.