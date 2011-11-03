وجود بزرگترین سیلوی بخش خصوصی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، محمد عصارزادگان عصر پنج شنبه، در مراسم بازدید معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از جمله دلایلی که در سالجاری بخشی از ظرفیت سیلوهای این کارخانه خالی بود بروز خشکسالی و کمبود تولید و در نهایت ذخیرهسازی گندم بود.
وی با بیان اینکه کارخانه آرد جرعه با ظرفیت تولید 10 تن در روز آغاز به کار کرد، گفت: ظرفیت فعلی تولید این کارخانه روزانه 600 تن است.
چهره ماندگار صنعت در سال 89 تصریح کرد: امروز عملیات اجرایی واحد تولید نان با نام نان سپاس زندهرود در کارخانه آرد جرعه آغاز شد که در ابتدای کلنگزنی آن در دو سال گذشته با مشکل معارض زمین روبهرو شد.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید این واحد صنعتی 100 تن نان در روز است که با راهاندازی آن زمینه اشتغال مستقیم 120 نفر فراهم میشود.
عصارزادگان با بیان اینکه شرکت سازنده این پروژه مکاترم فرانسه است، افزود: تنوع تولیدات این فاز صنعتی 65 نوع است که زمان اجرایی شدن آن 18 ماه به طول میانجامد.
وی با بیان اینکه اشتغالزایی غیرمستقیم این طرح حدود چهار هزار نفر است، تصریح کرد: این واحد صنعتی در زمینی به مساحت دو هزار و 300 مترمربع احداث میشود.
مدیرعامل کارخانه آرد جرعه تصریح کرد: سرمایه کلی برای اجرایی شدن این طرح 20 میلیون یورو است.
وی با اشاره به اینکه از مشکلات فعلی این کارخانه مساله نگهداری آن است و نه راهاندازی واحدهای جدید، تصریح کرد: مسئولان و دولت باید در این زمینه همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند.
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