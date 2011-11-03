مستندسازی نوآوری در زمینه کارگزاری حج

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر، نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در بازدید از بخش‌های مختلف ستاد مکه مکرمه در جریان فعالیت‌ این ستاد بخصوص در حوزه عملیات اجرایی مربوط به ایام تشریق قرار گرفت.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در این بازدید گزارشی از فعالیت‌های واحدهای 12 گانه ستاد مکه مکرمه شامل واحدهای ارزشیابی، انفورماتیک، مسکن، اموررفاهی زائران، امور مالی، حراست، کارپردازی، نقلیه، پشتیبانی، حمل و نقل ترددی، امداد زائران و نقل مشاعر دریافت کرد.



قاضی‌عسکر با اشاره به بازدیدهای مستمری که از محل اسکان زائران بیت‌الله‌الحرام داشته است، گفت: جمع‌بندی کلی این بازدیدها نشان می‌دهد سطح رضایت زائران در وضع خوبی قرار دارد. هر چند که اعتقاد داریم سطح خدماتی که به زائر ارائه می‌شود باید ارتقا پیدا کند اما واقعیت این است که اگر وضعیت خدمت‌رسانی به زائران ایرانی را با وضعیت زائران سایر کشورها مقایسه کنیم، می‌بینیم که زائران ایرانی در وضعیت بهتری به سر می‌برند.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر ثبت فعالیت‌های نو و ابتکاری که در عملیات حج امسال صورت گرفته است، خواستار شد تدابیری برای ارتقای سطح آرامش حجاج در نظر گرفته شود، از جمله اینکه در چینش اتاق‌ها حتماً به فامیل بودن، دوست بودن یا هم‌استانی بودن زائران توجه شود. همچنین برنامه‌ای در نظر گرفته شود تا زائر قبل از سفر بتواند در جریان پلان اتاق‌ها قرار گیرد تا با آگاهی بیشتری نسبت به سطح خدماتی که در سفر به وی ارائه می‌شود وارد این سفر شود.



بر طبق این گزارش، مسئولان واحد مسکن ستاد مکه مکرمه در ضمن این بازدید گزارش دادند که امسال بخشی از زائران ایرانی در مکه مکرمه در حلقه مرکزی شهر اسکان داده شده‌اند. مسئولان اسکان ستاد مکه مکرمه اذعان داشتند بیشترین انتقاد زائران در مورد عدم تناسب بین میزان تقاضا برای استفاده از آسانسور و تعداد و ظرفیت آسانسورهای اقامتگاه‌ها بوده است.



مسئولان اجرایی ستاد مکه مکرمه در حالی که مشکل آسانسور را مسئله‌ای عمومی در کلیه هتل‌های مکه عنوان کردند، خاطرنشان کردند که این مشکلات در هتل‌های زائران سایر کشورها نیز وجود دارد.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت نیز با بیان اینکه مشکل آسانسور هتل‌ها و ساختمان‌ها در مکه و مدینه زیاد گزارش شده است، گفت: باید فکر اساسی برای کاستن از این مشکل صورت گیرد. انتظار داریم بانک اطلاعاتی مسکن‌های جدیدی که در مکه در دست ساخت است تهیه شود تا نسبت به اجاره ساختمانهای مناسب تر در سال‌های بعد اقدام لازم صورت گیرد.



سرپرست حجاج ایرانی در ادامه این بازدید از نقشه‌های مسیرهای ترددی در عرفات، تابلوهای راهنما و سایر ابزارهایی که برای نظم مشاعر در نظر گرفته شده است بازدید کرد. همچنین در جریان فعالیت‌های 3 هزار امدادگر و امدادیار در مکه مکرمه قرار گرفت.



قاضی‌عسکر همچنین از مسئولان اجرایی حج خواستار شد فعالیت‌ها و آموزش‌هایی که در زمینه نقل مشاعر تهیه شده است را به صورت یک بسته تدوین کنند تا در اختیار بعثه‌های سایر کشورها که علاقمند به استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حج هستند قرار گیرد. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در پایان این دیدار از رئیس سازمان حج و زیارت و دست اندرکاران ستاد مکه مکرمه و جده تشکر و قدردانی کرد.