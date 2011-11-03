مجمع ادوار بسیج دانشجویی سازماندهی خود را افزایش دهد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل عصر پنجشنبه در اولین همایش مجمع عمومی ادوار بسیج دانشجویی که در مجتمع فرهنگی دانشجویی 13 آبان برگزار شد تشکیل این مجمع را به فال نیک گرفت و افزود: بنده از تشکیل این مجمع بسیار خوشحال شدم و زمانیکه برای سخنرانی دعوت شدم تردید نکردم و دعوت شما دانشجویان را قبول کردم.

وی در ادامه در خصوص اهمیت بسیج در انقلاب اسلامی گفت: باید تعریفی از بسیج ارائه دهیم و بنده معتقدم مردم در اوایل انقلاب، سازمان یافته حرکت کردند که این خود حرکت بسیجی بود. مردم به هیچ چیز جز گفتمان انقلاب فکر نمی کردند و هیچ گاه به دنبال سهم و سهم خواهی نبودند، که این در بسیج، بسیجی تعریف می شود. از این رو روحیه بسیجی در پیروزی انقلاب در تسخیر لانه جاسوسی خود را به خوبی نشان داد.

وی با اشاره به مشخصات بسیج در انقلاب اسلامی افزود: بسیج باید با اخلاص و با فداکاری کار کند و همواره در جهت منویات مقام معظم رهبری حرکت کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت مجمع ادوار بسیج دانشجویی افزود: دانشجویان پرشور پس از فارغ التحصیلی دیگر وقت فعالیت در بسیج را نداشته و ندارند و خود را در زندگی تعریف می کنند که این باعث می شود آرمانها را فراموش کنیم و این به هیچ وجه به صلاح نیست به همین دلیل مجمع ادوار بسیج دانشجویی برگرفته از فارغ التحصیلان بسیجی است که می تواند در جهت حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب موثر واقع شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به افراد و تشکل هایی که در تسخیر لانه جاسوسی نقش تأثیرگذاری را ایفا کرده بودند خاطرنشان کرد: به یاد دارید که چه افرادی در غالب انجمن های اسلامی دانشجویان، لانه جاسوسی را اشغال کردند و امروز بعضی از آنها را در صدای آمریکا و بی بی سی فارسی می بینیم.

وی از اعضای ادوار بسیج دانشجویی درخواست کرد تا کماکان روحیه بسیجی خود را حفظ کنند تا از آفات محفوظ بمانند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه مجمع ادوار بسیج دانشجویی باید سازماندهی خود را افزایش دهد گفت: معتقدم باید در فعالیت های خود اخلاص، تقوا و بصیرت را رعایت کنید، چرا که امروز ملت ایران توانسته است حرف قابل قبولی را به دنیا عرضه کند.

نماینده مردم تهران در ادامه سخنانش با بیان اینکه مردم در کشورهای منطقه از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند، افزود: دوام انقلاب اسلامی پیام دارد و این پیام امروز در کشورهای منطقه شنیده می شود چون ما در انقلاب اسلامی بدون وابستگی به شرق و غرب حرکت خود را آغاز کردیم و توانستیم هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر بگذاریم و این موفقیت ها به جایی رسیده است که امروز ماهواره به فضا پرتاب می کنیم و این اقدامات برای مردم ما امیدوارکننده است.

حدادعادل همچنین به انتخابات اخیر در تونس اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری چند سال گذشته در دیداری موضوعی را مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه اگر در کشورهای منطقه انتخابات برگزار شود بدون شک اسلام گرایان پیروز خواهند شد و دیدیم که در تونس این امر محقق شد و اسلام گرایان پیروز انتخابات شدند. ضمن آنکه مردم در وال استریت نیز از تحولات میدان تحریر قاهره الگو گرفتند و قیام خود را همچنان ادامه می دهند.

وی با بیان اینکه دشمن تمام تلاش خود را می کند تا انقلاب اسلامی ایران را ناموفق جلوه دهد، افزود: در مسائل سیاسی می خواهند مسئولان را ناموفق جلوه دهند، به گونه ای که اکثر آنها را دزد معرفی کنند و یا در مسائل اقتصادی تحریم ها را بر ایران افزایش می دهند تا حکومت تحت فشار قرار گیرد تا از این طریق به آمریکا نزدیک شود.

وی صدور انقلاب را لازم و ضروری عنوان کرد و خطاب به فعالان دانشجویی گفت: باید همه تلاش کنیم تا روحیه بسیجی خود را داشته باشیم تا بتوانیم از توطئه های دشمن عبور کنیم، چرا که در این صورت می توان تجربیات خود را به کشورهای دیگر منتقل کرد.

حدادعادل در پایان سخنانش با بیان اینکه مجمع ادوار بسیج دانشجویی از سوی فارغ التحصیلان بسیج دانشجویی تشکیل شده است، افزود: شما فعالان بسیج نباید از انقلاب و گفتمان بسیج فارغ شوید و باید مسیر انقلاب را با جدیت دنبال کنید.