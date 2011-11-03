  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

گوشت‌های آلوده در میان حجاج اماراتی توزیع می‌شود

گوشت‌های آلوده در میان حجاج اماراتی توزیع می‌شود

بازرسان ویژه وزارت بهداشت امارات که به عربستان اعزام شدند، اعلام کردند که مسئولان کاروانهای اماراتی بدون در نظر گرفتن سلامتی مواد غذایی ارایه شده به حجاج این کشور اقدام به توزیع گوشت‌های آلوده در میان آنان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری سعودی، بازرسان ویژه وزارت بهداشت امارات که به عربستان اعزام شدند، اعلام کردند که مسئولان کاروانهای اماراتی بدون در نظر گرفتن سلامتی مواد غذایی ارایه شده به حجاج این کشور اقدام به توزیع گوشتهای الوده در میان انان کردند.

روزنامه الخلیج چاپ امارات روز پنجشنبه نوشت:  ناگفته نماند که این تخلفات در سالهای گذشته نیز وجود داشت اما به نظر می رسد امسال به دلیل اعزام هیئت بازرسی امارات این تخلف به طور آشکار نمایان شده است.
 
این روزنامه با انتقاد از این وضعیت از مسئولان اماراتی  که بر امور حج اشراف دارند، خواست تا هرچه زودتر به وضعیت اسفناک رسیدگی کند و از وقوع فاجعه انسانی جلوگیری کنند.
 
کد مطلب 1451570

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها