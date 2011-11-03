به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری سعودی، بازرسان ویژه وزارت بهداشت امارات که به عربستان اعزام شدند، اعلام کردند که مسئولان کاروانهای اماراتی بدون در نظر گرفتن سلامتی مواد غذایی ارایه شده به حجاج این کشور اقدام به توزیع گوشتهای الوده در میان انان کردند.

روزنامه الخلیج چاپ امارات روز پنجشنبه نوشت: ناگفته نماند که این تخلفات در سالهای گذشته نیز وجود داشت اما به نظر می رسد امسال به دلیل اعزام هیئت بازرسی امارات این تخلف به طور آشکار نمایان شده است.



این روزنامه با انتقاد از این وضعیت از مسئولان اماراتی که بر امور حج اشراف دارند، خواست تا هرچه زودتر به وضعیت اسفناک رسیدگی کند و از وقوع فاجعه انسانی جلوگیری کنند.

