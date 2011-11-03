13 آبان منشا تحولات و نقطه عطف تاریخ مبارزات مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری در پیام خود که بعد از ظهر پنجشنبه منتشر شد، اضافه کرده است: 13 آبان در تقویم کشورمان یادآور خاطرات و مناسبتهای تاریخ سازی از جمله سالروز تبعید امام خمینی (ره) از ایران به ترکیه در 13آبان ماه 1343، کشتار بی رحمانه دانش آموزان به دست دژخیمان ستم شاهی در 13 آبان سال 1357 و... بوده که هرکدام یک مبنا و یک محرکه و عامل رشد و تحول است.

وی در این پیام افزوده است: اما 13 آبان ماه سال 1358 و تسخیرلانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی روزی است که باید از آن به عنوان نقطه عطف تاریخ مبارزات مردم ایران یاد کرد.

استاندار اردبیل در بخش دیگری از پیام خود یکبار دیگر با آرمانهای امام راحل و خون مقدس شهدا تجدید پیمان کرده و ابراز داشته است: تعهد می دهیم که تا آخرین نفس حافظ خون تاریخ ساز شهدا بوده و با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای دست از ولایت برنداشته و در راه خدمت به بندگان خوب خدا و اعتلای ایران اسلامی کوشا باشیم.

وی در بخش پایانی خود ضمن گرامیداشت همه این مناسبتها، 13 آبان را به همه دانش آموزان، مبارزان و مجاهدان و استکبار ستیزان و فدائیان امام راحل و پیروان ولایت تبریک گفته است.