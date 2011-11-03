عملیات مرمتی رباط عباسی نیشابور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل اعتمادی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرمت از محل اعتبارات اضطراری استان انجام می شود که شامل ادامه بامسازی سنتی به متراژ 300مترمربع و جمع آوری الحاقات ناهماهنگ وغیراصولی در بنا و کف سازی انجام خواهد شد.

وی افزود: کاروانسرای نیشابور که از آثار به جامانده در دوره صفویه است که درفهرست آثار ملی کشور ثبت شده و از جمله بناهای 4 ایوانی با حیاط مرکزی متشکل از آجر، ملات، گچ و گل با پلان مربع شکل و 4 اصطبل و بار انداز با تزیینات آجرکاری در ورودی و ایوانها است.

اعتمادی اظهار داشت: همچنین بنای رباط عباسی دارای 24 اتاق در گرداگرد حیاط مرکزی است که درحال حاضر محل عرضه محصولات صنایع دستی همچون سفال، سرامیک، گیوه، معرق چوب، گلیم، سازهای سنتی، قلمزنی روی فلز است.