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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

طاهایی خواستار شد:

مبادی ورودی مازندران برای واردکنندگان مواد مخدر ناامن شود

مبادی ورودی مازندران برای واردکنندگان مواد مخدر ناامن شود

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: باید اقدامی صورت داد که فضای استان برای توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر ناامن شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران بیان داشت: استراتژی مسئولان ارشد در مازندران این است که با برنامه ریزی و هدفمند در قالب اقدامات فرهنگی، پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان و مقابله تمام عیار با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدربرخورد جدی صورت گیرد.

وی ادامه داد: باید ساز و کار اجرایی این مهم را به گونه ای ترسیم کنیم، تا فضای استان برای تجری به احکام و مقررات الهی نا امن و برای دین باوران امن و آرام باشد.

طاهایی تصریح کرد: همه دست اندرکاران باید تلاش کنند تا زمینه های تمایل به مصرف مواد مخدر در جامعه از بین برود.

وی با اشاره به گردشگرپذیر بودن مازندران، اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات مهمی که باید صورت گیرد، توجه به مبادی ورودی استان و نا امن کردن این محورها برای واردکنندگان مواد مخدر است.

طاهایی تاکید کرد: فرمانداران با استفاده از پتانسیلهای موجود در شهرستانها، انجام کارهای کارشناسی و بهره گیری از دیدگاهها و نظرات متخصصان و دلسوزان نظام در راستای ساماندهی کانون های خطر از جمله مناطق آلوده و جرم خیز اقدام کنند.

کد مطلب 1451581

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