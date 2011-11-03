مبادی ورودی مازندران برای واردکنندگان مواد مخدر ناامن شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران بیان داشت: استراتژی مسئولان ارشد در مازندران این است که با برنامه ریزی و هدفمند در قالب اقدامات فرهنگی، پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان و مقابله تمام عیار با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدربرخورد جدی صورت گیرد.

وی ادامه داد: باید ساز و کار اجرایی این مهم را به گونه ای ترسیم کنیم، تا فضای استان برای تجری به احکام و مقررات الهی نا امن و برای دین باوران امن و آرام باشد.

طاهایی تصریح کرد: همه دست اندرکاران باید تلاش کنند تا زمینه های تمایل به مصرف مواد مخدر در جامعه از بین برود.

وی با اشاره به گردشگرپذیر بودن مازندران، اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات مهمی که باید صورت گیرد، توجه به مبادی ورودی استان و نا امن کردن این محورها برای واردکنندگان مواد مخدر است.

طاهایی تاکید کرد: فرمانداران با استفاده از پتانسیلهای موجود در شهرستانها، انجام کارهای کارشناسی و بهره گیری از دیدگاهها و نظرات متخصصان و دلسوزان نظام در راستای ساماندهی کانون های خطر از جمله مناطق آلوده و جرم خیز اقدام کنند.