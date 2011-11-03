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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

احمدی نژادبه همتای قرقیزستانی تبریک گفت

احمدی نژادبه همتای قرقیزستانی تبریک گفت

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به آتامبایف، انتخاب وی را به عنوان رئیس جمهوری قرقیزستان تبریک گفت.

به گزارش خبرنگزاری مهر متن کامل این پیام به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم ، جناب آقای آلماز بیک آتامبایف ، رئیس جمهور قرقیزستان ، انتخاب جناب عالی به عنوان رئیس جمهوری قرقیزستان را صمیمانه تبریک می گویم.

حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند سیاسی در قرقیزستان و متقابلاً تمایل دولت جدید قرقیزستان برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران، زمینه گسترش مناسبات فیمابین را در همه عرصه ها فراهم نموده است.

امیدوارم با انتخاب جناب عالی و در پرتو مساعی مشترک مسئولین جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان، شاهد توسعه و تعمیق بیش از پیش روابط میان دو کشور باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت جناب عالی و بهروزی و سربلندی ملت دوست قرقیزستان را مسالت دارم. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران
 

کد مطلب 1451582

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