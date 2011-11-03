احمدی نژادبه همتای قرقیزستانی تبریک گفت

به گزارش خبرنگزاری مهر متن کامل این پیام به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم ، جناب آقای آلماز بیک آتامبایف ، رئیس جمهور قرقیزستان ، انتخاب جناب عالی به عنوان رئیس جمهوری قرقیزستان را صمیمانه تبریک می گویم.

حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند سیاسی در قرقیزستان و متقابلاً تمایل دولت جدید قرقیزستان برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران، زمینه گسترش مناسبات فیمابین را در همه عرصه ها فراهم نموده است.

امیدوارم با انتخاب جناب عالی و در پرتو مساعی مشترک مسئولین جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان، شاهد توسعه و تعمیق بیش از پیش روابط میان دو کشور باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت جناب عالی و بهروزی و سربلندی ملت دوست قرقیزستان را مسالت دارم. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران

