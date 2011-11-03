به گزارش خبرنگار مهر، امید ابیانه نظری دبیر اولین همایش مجمع عمومی ادوار بسیج دانشجویی استان تهران، عصر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران درباره برگزاری این همایش تصریح کرد: این همایش نمونه‌ای از شبکه بزرگ رهروان ولایت در کشور است که امروز در قالب مجمع عمومی ادوار بسیج دانشجویی استان تهران، برگزار شد.

وی اعلام کرد: مجمع عمومی ادوار بسیج دانشجویی در ۲۰ استان کشور تشکیل شده است که هر کدام از آن‌ها حداقل ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر عضو فعال دارند.



دبیر اولین همایش مجمع عمومی ادوار بسیج دانشجویی تعداد اعضای مجمع ادوار استان تهران را بیش از ۵ هزار عضو خواند و افزود: این همایش به مناسبت سالگرد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو ولایت برگزار شد تا بتوانیم با هم‌افزایی و انتقال تجارب کادرهای لایق و شایسته برای نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه دهیم.



ابیانه نظری محوریت تجمع و حرکت اعضای ادوار بسیج دانشجویی در سطح کشور را محور ولایت فقیه دانست و گفت: دانشجویان ادوار بسیج در همه استان‌ها با حرکت در مسیر اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی به شیطان بزرگ و آمریکای جنایتکار تودهنی محکمی را خواهد زد و خواب‌های استکبار را پریشان خواهد کرد.

