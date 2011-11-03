افراد دارای مجوز مشاغل خانگی تایباد به بانکهای عامل معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعارف عارفی بعد از ظهر پنجشنبه در ششمین جلسه کمیته تخصصی ساماندهی مشاغل خانگی شهرستان، اجرای این طرح را از بزرگترین نیازهای شهرستان ذکر کرد وافزود: از آنجا که 80 درصد مشاغل شهرستان در بخش کشاورزی بوده و خشکسالی های14 سال اخیر حیات این مشاغل را به خطر انداخته است، نیازمند ایجاد مشاغل جدید در سایر حوزه ها هستیم.

وی سهمیه اشتغال شهرستان در سال جاری را 9 هزار و 200 شغل عنوان و ابراز امیدواری کرد: ایجاد مشاغل خانگی موجب استفاده از توانایی های زنان خانه دار و جمعیت جوان به منظور توسعه، عمران و اقتصاد شهرستان شود.

رئیس کارگروه اشتغال تایباد اضافه کرد: تمام ظرفیت های شهرستان برای رفع موانع قوانین دست و پا گیرصدور مجوز، استفاده از معافیت های بیمه، مالیات وقانون کار برای توسعه مشاغل خانگی شهرستان استفاده خواهد شد.

عارفی بر لزوم حمایت نهادهایی چون شهرداری، بانکها وشرکت پشتیبان برای حمایت ازمشاغل مذکور تاکید کرد.

وی ادامه داد: با اجرای راهکارها و دستورات اجرایی140 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی شهرستانهای تایباد و باخرز به بانکها معرفی شده اند.