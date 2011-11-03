  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

عارفی خبر داد:

افراد دارای مجوز مشاغل خانگی تایباد به بانکهای عامل معرفی می شوند

افراد دارای مجوز مشاغل خانگی تایباد به بانکهای عامل معرفی می شوند

تایباد - خبرگزاری مهر: فرماندار تایباد از آغاز صدور مجوز مشاغل خانگی و معرفی صاحبان این مشاغل به بانکهای عامل شهرستانهای تایباد و باخرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعارف عارفی بعد از ظهر پنجشنبه در ششمین جلسه کمیته تخصصی ساماندهی مشاغل خانگی شهرستان، اجرای این طرح را از بزرگترین نیازهای شهرستان ذکر کرد وافزود: از آنجا که 80  درصد مشاغل شهرستان در بخش کشاورزی بوده و خشکسالی های14 سال اخیر حیات این مشاغل را به خطر انداخته است، نیازمند ایجاد مشاغل جدید در سایر حوزه ها هستیم.

وی سهمیه اشتغال شهرستان در سال جاری را 9 هزار و 200  شغل عنوان و ابراز امیدواری کرد: ایجاد مشاغل خانگی موجب استفاده از توانایی های زنان خانه دار و جمعیت جوان به منظور توسعه، عمران و اقتصاد شهرستان شود.

رئیس کارگروه اشتغال تایباد اضافه کرد: تمام ظرفیت های شهرستان برای رفع موانع قوانین دست و پا گیرصدور مجوز، استفاده از معافیت های بیمه، مالیات وقانون کار برای توسعه مشاغل خانگی شهرستان استفاده خواهد شد.

عارفی بر لزوم حمایت نهادهایی چون شهرداری، بانکها وشرکت پشتیبان برای حمایت ازمشاغل مذکور تاکید کرد.

وی ادامه داد: با اجرای راهکارها و دستورات اجرایی140  نفر از متقاضیان مشاغل خانگی شهرستانهای تایباد و باخرز به بانکها معرفی شده اند.

کد مطلب 1451587

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها