متن بیانیه مشترک روسای مجلس ایران و هند/ مقابله مشترک با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، متن بیانیه مشترک دو طرف که در تهران به امضا رسید به این شرح است: در جریان مذاکرات روسای مجالس ایران و هند که در فضای دوستانه و آکنده از حسن تفاهم و صمیمیت برگزار شد طرفین پیرامون مسائل مورد علاقه ازجمله گسترش روابط دوجانبه تحولات منطقه ای و بین المللی و ضرورت رایزنی مستمر ومنظم دو کشور گفت و گو و در موارد زیر به توافق رسیدند.

-طرفین با استناد به مشترکات فرهنگی و تاریخی میان دو ملت و باتوجه به دورنمای مناسبات مودت آمیز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند، حمایت خود را از گسترش و تحکیم مناسبات در زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی اعلام کردند.

- طرفین ضمن عنایت و توجه به تقویت مراودات مردمی و پارلمانی بین دو کشور به عنوان عامل مهمی در تقویت روابط دولت ها، بر همکاری و گسترش مناسبات بین کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مجالس دو کشور و نیز گروه های دوستی پارلمانی تاکید کرده و ارتباط مستمر نمایندگان مجالس دو کشور و تبادل دوره ای هیات های بین دو کشور را موردتشویق قرار دادند.

-طرفین بر ضرورت ارتقا سطح مناسبات اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور، به ویژه در حوزه های انرژی و گردشگری توافق کردند.

- طرفین علاقه مندی خود را به همکاری بیشتر میان مجالس دو کشور در اتحادیه بین المجالس جهانی اعلام داشتند.

- طرفین بر حمایت مجالس دو کشور از مقابله با پدیده افراط گرایی و تروریست در منطقه تاکید کرده و آمادگی خود را برای فراهم نمودن بسترهای قانونی لازم دراین زمینه اعلام کردند.

- طرفین با ابراز نگرانی عمیق از افزایش مواد مخدر در منطقه از پیشبرد همکاری میان بخش های مربوطه دو کشور برای مقابله با کشت، تولید و قاچاق موادمخدر در منطقه حمایت کردند.

- طرفین ضمن تاکید بر اهمیت همکاری های منطقه ای بر تثببیت و تحکیم امنیت پایدار و رشد و شکوفایی منطقه با مشارکت جمعی کشورهای منطقه تاکید کردند.

- طرف ایرانی ضرورت پیشبرد دموکراسی را از طریق تقویت نهادهای پارلمانی مورد تاکید قرار داد و بر این اساس طرفین از افزایش تعاملات پارلمانی میان دو کشور حمایت کردند.

- مجالس دو کشور خواستار اجرای توافقنامه ها و تفاهمنامه های بین دو کشور شده و توافق کردند در روند تسریع این توافقنامه ها در مجالس خود تسریع کنند.

- درراستای تبادل اطلاعات وتحقیقات علمی پژوهشی، طرفین درمورد انجام پژوهش های مشترک در زمینه های مورد علاقه و تبادل نتایج بررسی ها و مطالعات خود میان مراکز وابسته به مجالس دو کشور توافق کردند.

- طرفین درمورد مبادله کارشناسان مجرب دو مجلس، به منظور تبادل تجربیات سازمانی ارتقا سیستم های اداری با استفاده از فناوری های نوین و به روز رسانی فرایندهای قانونگذاری توافق کردند.

- طرفین توافق کردند مجالس دو کشور سمینارهای مشترک پیرامون موضوعات موردعلاقه برگزار کنند.

- طرفین در راستای تقویت مبادلات فرهنگی فی مابین توافق کردند، تمهیدات لازم را برای همکاری کتابخانه های دو کشور وتبادل کتاب ها واسناد تاریخی میان آنها اتخاذ کنند.

- خانم میراکومار رئیس مجلس نمایندگان هند مراتب تقدیر وتشکر خود را از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به خاطر مهمانوازی گرم وصمیمانه از وی در طول این سفر ابراز داشت.

میراکوماراز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای انجام سفر رسمی به هند دعوت کرد واین دعوت مورد پذیرش قرار گرفت و تاریخ آن ازطریق مجاری دیپلماتیک نهایی خواهد شد.

بنابه دعوت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، میراکومار رئیس مجلس نمایندگان جمهوری هند در راستای گسترش و تحکیم همکاری های دوستانه به ویژه مناسبات پارلمانی دو کشور در راس یک هیات بلندپایه پارلمانی از تاریخ۱۱ لغایت ۱۵ آبانماه ۱۳۹۰ هجری شمسی برابر با ۲ الی ۶ نوامبر ۲۰۱۱ میلادی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد.