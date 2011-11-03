بیانیه انجمن اسلامی مستقل دانشگاه تهران به مناسبت 13 آبان

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن این بیانیه به شرح زیر است:

من با اطمینان می گویم اسلام تمام ابر قدرت ها رابه خاک ذلت می‌نشاند. (امام خمینی (ره))



امروز بعد از گذشت نزدیک به سی وسه سال از حادثه بزرگ انقلاب اسلامی ایران که باعث زنده شدن روح عدالت طلبی واستکبار ستیزی درجهان شد شاهد آن هستیم که گفتمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مبنی برنابود شدن آمریکا واسرائیل به تحقق نزدیک می‌شود و روح اسلام گرایی و عدالت طلبی درجای جای کره زمین طنین‌انداز شده و مقدمات حکومت جهانی اسلام به امامت حضرت مهدی(عج) درحال فراهم شدن است.



اکنون با گذشت سی و دوسال از فتح لانه‌ جاسوسی آمریکا که امام خمینی (ره) آن ‌را انقلاب دوم نامیدند ما دانشجویان دانشگاه تهران ضمن اعلام حمایت همه جانبه خود از این اقدام انقلابی وبه جا اعلام انزجار خود را ازفتنه گرانی که درروز مبارزه با استکبار جهانی به نفع آمریکا بیانیه می‌دهند و باعث خوشحالی آمریکا می‌شوند وهمچنین افرادی که در فتح لانه جاسوسی حضور داشته وهم اکنون اظهار پشیمانی می‌کنند اعلام می کنیم و به آنها توصیه می‌کنیم که به جای پناه بردن به کاخ پوشالی استکبارآمریکا وصهیونیسم با محکوم کردن حرکات تاسف بار گذشته خود درفتنه و قبل از آن به آغوش انقلاب اسلامی که زاییده حرکت رهبری امام خمینی(ره) و مردم و روحانیت بوده وهست بازگردند زیرا که گذشت وبخشش انقلاب اسلامی بسیار زیاد است.





