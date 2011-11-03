یوم الله 13 آبان مظهر تنفر ملت ایران از دولت آمریکا است

حجت الاسلام عبدالله پور مظاهری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در کرج، با اشاره به حضور حداکثری آحاد مختلف جامعه در راهپیمایی یوم الله سیزده آبان تصریح کرد: همانطور که امام (ره) فرمودند؛ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران صرفا فتح یک سفارتخانه نبود بلکه قطع دست آمریکا به عنوان سرمدار تروریست در جهان از سرمایه های مادی و معنوی یک ملت مسلمان و آزاده بود.

وی اضافه کرد: باید نسل های جدید را با حقایق جهان آشنا کرد تا با بصیرت در راه فعالیتهای فرهنگی و انقلابی گام بردارند.

این مسئول شهری بیان کرد: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سه رکن اصلی انقلاب ایران است که امروز ابعاد آن شکل جهانی به خود گرفته است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج بیان داشت: رژیم طاغوت تصور می کرد با تبعید حضرت امام (ره) می تواند ریشه های انقلاب را بخشکاند حال آنکه استقلال طلبی و عدالت خواهی با خون مردم ایران زمین عجین شده و آنان برای فراری دادن شاه حتی از جان و مال خود نیز گذشتند.

