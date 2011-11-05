مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کرج شاهد بارندگی بی سابقه ای بوده است، اما با توجه به حجم اقدامات عمرانی گسترده در شهر و از سوی دیگر ضعف زیرساختها بروز برخی مشکلات طبیعی بوده است.
وی افزود: شهرداری تمامی تلاش خود را برای مهار آبگرفتگی ب کار بست و در بازدیدی مشترک از منطقه سهیلیه در شرایط جوی نامناسب مدیران شهرداری خود بر سر عملیات مهار آبگرفتگی حاضر شدند و توانستند این موضوع بحرانی را مدیریت کنند.
ایران نژاد ابراز امیدواری کرد با فراهم کردن زیرساختهای مناسب شهری، مهار آبگرفتگی در مواقع بحرانی و .. با سهولت بیشتری انجام شود.
همچنین فرماندار کرج بر اجرای سریع پروژه های عمرانی از سوی دستگاههای اجرایی دراین شهرستان تاکید کرد.
وی افزود: براین اساس ادارات کل استان البرز از استفاده از اعتبارهای شهرستانی منع شده اند و اگر مورد مشابهی دراین زمینه مشاهده شود به دیوان محاسبات معرفی خواهد شد.
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