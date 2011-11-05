مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کرج شاهد بارندگی بی سابقه ای بوده است، اما با توجه به حجم اقدامات عمرانی گسترده در شهر و از سوی دیگر ضعف زیرساختها بروز برخی مشکلات طبیعی بوده است.

وی افزود: شهرداری تمامی تلاش خود را برای مهار آبگرفتگی ب کار بست و در بازدیدی مشترک از منطقه سهیلیه در شرایط جوی نامناسب مدیران شهرداری خود بر سر عملیات مهار آبگرفتگی حاضر شدند و توانستند این موضوع بحرانی را مدیریت کنند.

ایران نژاد ابراز امیدواری کرد با فراهم کردن زیرساختهای مناسب شهری، مهار آبگرفتگی در مواقع بحرانی و .. با سهولت بیشتری انجام شود.

همچنین فرماندار کرج بر اجرای سریع پروژه های عمرانی از سوی دستگاههای اجرایی دراین شهرستان تاکید کرد.

وی افزود: براین اساس ادارات کل استان البرز از استفاده از اعتبارهای شهرستانی منع شده اند و اگر مورد مشابهی دراین زمینه مشاهده شود به دیوان محاسبات معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی که به تعهدات خود دراین زمینه عمل نکرده اند از اعتبارهای آنها کاسته می شود و عدم همکاری در این بخش به منزله کناره گیری ازسیاستهای دولت تلقی خواهدشد.

ایران نژاد گفت: 40 درصد بودجه پروژه های عمرانی این شهرستان درسال جاری به ادارات تخصیص داده شد.

وی اضافه کرد: این میزان اعتبار از محل بودجه تملک دارایی به حساب دستگاههای اجرایی واریز شده است.

وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی هرچه سریعتر باید مناقصه ها و انعقاد قرارداد با پیمانکاران را برای اجرای طرحهای عمرانی انجام دهند.

ایران نژاد تاکید کرد: با توجه به فرارسیدن فصل سرما توجه به این مهم به منظور ممانعت از بروز مشکل برای مردم ضروری است.

