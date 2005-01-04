تامين كسري اعتبار سال جاري وزارت آموزش و پرورش تا سه ماه آينده

علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه وزارت آموزش و پرورش حدود 300 ميليارد تومان نيز كسر بودجه از سال قبل دارد ، افزود : وزارت آموزش و پرورش بيش از 900 ميليارد تومان كسري بودجه دارد كه اين كسري به سازمان مديريت و بازرگاني و رئيس جمهور نيز ابلاغ شده و سازمان مديريت و برنامه ريزي قول پرداخت اين كسري را داده است.

وي با تاكيد بر اينكه ميزان كسري باقي مانده از سال قبل وزارت آموزش و پرورش در بودجه سال 84 درنظر گرفته مي شود ، گفت : وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر براي به پايان رساندن سال جاري نيازمند 700 ميليارد تومان اعتبار است و در حال حاضر در پرداخت اعتبار طرح ارتقاي شغلي معلمان مشكل دارد.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات اظهار كرد : در سال جاري مصوباتي همچون طرح ارتقاي شغلي معلمان ، افزايش بن هاي غير نقدي از و افزايش حداقل حقوق از 80 به 106 هزار تومان از مواردي است كه سبب كسر بودجه وزارت آموزش و پرورش شده است.

وي همچنين درباره چگونگي احياي طرح امور تربيتي در مدارس گفت : تشكيلات وزارت آموزش و پرورش به منظور افزايش فعاليت هاي امور تربيتي در مدارس مورد بررسي قرار گرفته است و وزارت آموزش و پرورش موظف است طي روزهاي آتي طرح احياي امور تربيتي در مدارس را ارايه دهد.