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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۵۸

فعالیت قطار مشاعر آغاز شد

نخستین قطار مشاعر مقدسه با تمام ظرفیت خود یعنی 72 هزار نفر در هر ساعت ظهر امروز پنجشنبه در مکه مکرمه به حرکت درآمد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، 20 دستگاه قطار که هر قطار از 12 واگن به طول 200 متر و هر واگن گنجایش 25 نفر را دارد، فعالیت خواهند کرد. هر قطار حدود سه هزار حاجی را جابه جا خواهد کرد.

انجام مکالمات تلفنی و اطلاع رسانی از طریق دستگاههای تلفن و هوشمند از جمله امکانات قطار مشاعر برای ارتباط مستمر حجاج در جریان ترددشان در مشاعر مقدسه است.

به شرکتهای مخابراتی عربستان دستور داده شده است خدمات ارتباطات سیار را تا پایان موسم حج در داخل واگنهای قطار مشاعر ارائه کنند. قطار مشاعر بیش از 30 هزار خودرو را از شبکه جاده ای در داخل مشاعر مقدسه خارج می کند، این خودروها مورد استفاده حجاج داخل عربستان و همچنین حجاج کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و حجاجی که از طریق زمینی وارد شده اند، قرار می گرفت.
کد مطلب 1451648

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