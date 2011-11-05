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۱۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

آقازاده به مهر خبر داد:

کمیسیون ماده 38 کلانشهرها پرونده های حقوقی را بررسی می کند

کمیسیون ماده 38 کلانشهرها پرونده های حقوقی را بررسی می کند

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کلانشهر کرج گفت: کمیسیون ماده 38 بین کلانشهر های کشور برای رسیدگی به پرونده های حقوقی برای اولین در کرج شکل گرفت.

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیسیون ماده 38 با حضور شهردار، یک قاضی از دادگستری به انتخاب رئیس دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج تشکیل می شود.

وی محور و هسته اصلی تشکیل این کمیسیون را رسیدگی به پرونده های حقوقی شهرداری ذکر و بیان کرد: بررسی پرونده های حقوقی شهرداری توسط این کمیسیون موجب تسهیل در روند رسیدگی این پرونده های حقوقی می شود.

این مسئول بیان کرد: این اقدام همچنین سبب می شود مسیر طولانی رسیدگی پرونده ها به حداقل ممکن برسد.

آقازاده تاکید کرد: رای صادر شده از سوی اعضای کمیسیون با توجه به مباحث کارشناسی مطرح شده لازم الاجراست.

شهردار کرج تعیین تکلیف پرونده های بلاتکلیف و مختومه را از دیگر موضوع های قابل بررسی در کمیسیون ماده 38 ذکر کرد و افزود: هدایت صحیح پرونده های جریانی نیز از طریق این کمیسیون انجام می شود.

آقازاده با اشاره به اهمیت کار حقوقی و حساسیتهای این کار گفت: پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری له وعلیه شهرداری و انجام امور حقوقی اعم از تهیه و تنظیم لوایح، نیاز به توجه دقیق دارد که این اقدامات با تشکیل کمیسیون به نحو مطلوب و اثر بخشی انجام  می شود.

وی عملکرد این کمیسیون را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تشکیل کمیسیون ماده 38 نقش بسزایی در کیفیت لوایح و دفاعیاتی که به نفع شهر و شهرداری است، دارد.

آقازاده اظهار امیدواری کرد که نتیجه حاصل از  این کمیسیون، ارائه راهکارهای مطلوب در خصوص رفع مشکلات حقوقی سازمان ها و مناطق شهرداری شود.
 
 
 
کد مطلب 1451655

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