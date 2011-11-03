ماجرای تخریب بناهای اسلامی در عربستان/ محل ولادت پیامبر کتابخانه شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، تخریب و نابودی بناهای اسلامی در عربستان مورد سئوال بسیاری از حجاج کشورهای مختلف اسلامی قرار گرفته است که چطور این دولت به این کار اقدام می‌کند.

یک روز محل تولد پیامبر گرامی اسلام، روز دیگر محل تولد حضرت خدیجه (س) و زمان دیگر دو بنای موجود در قبرستان بقیع در مدینه تخریب می‌شود و هم اکنون هم بناهای تاریخی اسلامی زیادی در مکه مکرمه و مدینه منوره در حال تخریب است.



محل تولد پیامبر که دولت آل سعود تخریب کرد

شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی در این باره گزارش داد: رژیم حاکم بر عربستان به شکلی سازمان یافته به تخریب و نابودی بناهای اسلامی در این کشور روی آورده است. از بناهای تخریب شده می توان به محل تولد حضرت محمد (ص) اشاره کرد که هم اکنون به کتابخانه تبدیل شده است.

براساس این گزارش، در واقع تمام تاریخ شهر قدیمی مکه در زیر این ساختمانهای جدید تجاری مدفون شده است. علاوه بر این مکان تاریخی ، قبرستان بقیع در مدینه است که بسیاری از خاندان پیامبر در آن مدفون هستند اما در سال 1925، دو بنای موجود در این قبرستان کاملا تخریب شد.



بسیاری از مسلمانها معتقدند دولت عربستان میراث باقیمانده از دوران اسلام را نابود می کند. با این حال هنوز یک بنای بزرگ به یاد مانده در طبیعت هنوز سر جای خود باقی است. کوه نور ، محلی است که حضرت محمد (ص) تا زمان نازل شدن اولین وحی الهی ماهها در غاری که بر روی این کوه قرار دارد به عبادت پرداخت.