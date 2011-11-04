رسالت امروز دانشگاهیان حضور مجاهدانه و جدیت در آموزش و پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در این پیام آورده است: 13 آبان سال 90 در شرایط نوین جهانی، نوید بخش به بارنشینی هرچه بیشتر جنبش اسلامی دانشجویان در سال 1358 است، سالی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام با اتکال به قدرت لایزال الهی و اتحاد و همبستگی پنجه در پنجه آمریکا انداختند و به جهانیان درس مقاومت تا پیروزی آموختند و چراغ پر فروغ مبارزه با سلطه جهانی را به ویژه در کشورهای اسلامی برافروختند.

امروز از شمال آفریقا تا جای جای قاره پهناور آسیا آثار بیداری اسلامی و جنبشهای رهایی بخش ملی یکی پس از دیگری در حال تکوین است و فریاد الله اکبر در همه کشورها از مصر، تونس، یمن، لیبی و بحرین و نیز سایر مناطق مختلف که موج بیداری اسلامی تسری یافته است، به گوش می رسد.

امروز ایران اسلامی به برکت اسلام، تنها نیست و استکبار جهانی باید از تجربه های تاریخی درس عبرت گیرد و بداند اگر سی سال پیش در وضعیت نابسامان و ابتدایی انقلاب، ایران اسلامی توانست در برابر زورگویی ها و تفرعن استکبار در حمایت از نوکران خود، بایستد و جنگ تحمیلی را با دفاع مقدس 8 ساله پاسخ گوید و حصر اقتصادی را با پایداری و شکیبایی به فرصتی برای بروز خلاقیت و ظرفیت تبدیل کند، امروز دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و رهبری صدها برابر افزایش یافته اند و صدها برابر از نظر علمی، پژوهشی و فناوری پیشرفت داشته اند، مضافاً بر اینکه همصدایی سایر کشورها، جنبش جمعی جهانی اسلام را جانشین مقاومت فردی ایران اسلامی در مقابل همه قدرت‌های شیطانی کرده است.

جامعه دانشگاهی با شناخت شرایط ویژه امروز کشور و مناسبات پیچیده روابط بین الملل معاصر می بایست همچون گذشته نقش ممتاز و متمایز خود را در پرچمداری بیداری جهانی اسلام ایفا کند و با بهره گیری از همه ظرفیتهای خود با تلاش جهادی در زمینه های مختلف مورد نیاز، بر ابعاد کمی و کیفی فعالیتهای علمی و تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور بیفزاید.

اگر شرایط دیروز ایران و جهان ایجاب می کرد تا دانشجویان و دانش آموزان کلاسهای درس خود را ترک و لباس رزم بر تن کنند، رسالت امروز آنها حضور مجاهدانه و جدیت در آموزش و آزمایش و تحقیق و پژوهش است.

به لطف الهی و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، امروز فرزندان برومند ایران اسلامی از نظر استعداد و قابلیتهای فکری در مقایسه با جوانان سایر کشورها، تواناتر و در رقابتهای جهانی پیشگام تر بوده و هستند، لذا حفظ این موقعیت شایسته و توسعه و تعالی آن در جهت تحقق اهداف ملی و پیشرفت برنامه ها، وظیفه مدیران، برنامه ریزان و به خصوص استادان محترم و دانشجویان عزیز است.

از خداوند متعال توفیقات روزافزون همه دانشجویان و دانش آموزان را که چشم و چراغ ملت و امید فردای کشور هستند، مسألت می کنم و امیدوارم از برکت تلاش علمی جامعه دانشگاهی و دانش آموزی کشور، مردم حق شناس ایران و ملت های مسلمان و همه مستضعفان جهان و بشریت تشنه عدالت و جویای محبت بهره گیرند و رضای الهی و خرسندی ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مردم حق شناس ایران اسلامی بیش از پیش تأمین شود.