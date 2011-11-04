پاسخ بختیاری به اظهارات توکلی/ سفارش خاوری کار من نبود

سید مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارات احمد توکلی در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه حسینی وزیر اقتصاد برای جلوگیری از بازداشت خاوری (مدیرعامل وقت بانک ملی) جهت وساطت با بنده تماس گرفته است، گفت: این گفته ها کاملا اشتباه است زیرا وزیر اقتصاد هیچ گونه تماس تلفنی با بنده در این مورد نداشت.

وی افزود: زمانی که مدیرعامل قبلی بانک ملی (خاوری) در مورد پرونده فساد مالی شرکت آریا به دادسرای اهواز احضار شد رئیس بانک مرکزی (محمود بهمنی) و وزیر اقتصاد همزمان با سفر رئیس جمهور در نیویورک بودند. یادهم هست که من در جلسه مهمی حضور داشتم که یادداشتی از سوی دفتر بانک مرکزی یا بانک ملی به من داده شد که متن آن این بود: "امروز خاوری را به دادسرای اهواز احضار کردند و امکان دارد بازداشت شود."

وزیر دادگستری تصریح کرد: چون جلسه طولانی شد دیگر وقت نشد یادداشت را همان ساعت پیگیری کنم ولی دادستان کل کشور در مصاحبه مطبوعاتی عنوان کرد برای حفظ حرمت و جایگاه مدیرعامل بانک ملی توصیه کردیم بازداشت نشود.

بختیاری با تکذیب خبر سفارش تلفنی وزیر اقتصاد برای جلوگیری از بازداشت خاوری گفت: این تنها یک سوءتفاهم بوده زیرا به هیچ عنوان شخص وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی با من در این مورد تماس نگرفته اند و متاسفانه برخی از خبرگزاریها به اشتباه مطالبی را مبنی بر تماس آقای حسینی با بنده منتشر کردند.