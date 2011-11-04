بیانیه هیئت داوران بیست و سومین جشنواره تئاتر منطقه شش کشور قرائت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: هدف از برگزاری جشنواره ها ایجاد انگیزه برای تجربه های جدید است. این جشنواره ها در روند مراحلی که طی می کنند امکان تجربیات بسیاری را در سطوح مختلف فراهم می آورند تا علاقمندان و دست اندرکاران این حوزه فرهنگی - هنری امکان رشد و بالندگی را در جهت ارتقاء فرهنگی جامعه بیابند.

بنابراین، کشف استعدادها و پرورش هنرمندانی که در مقاطع حساس اجتماعی - تاریخی هر جامعه ای از طریق اشاعه خردورزی و دستیابی به تعادل بین داشته های فرهنگی و نوآوری های ابداعی منطبق با روحیه زمان بتوانند مسیر پرفراز و نشیب تعالی فرهنگی را رقم زنند طبعا وظیفه خطیری است زیرا تقویت این گونه فعالیّت ها یکی از اساسی ترین راه های رسیدن به توسعه فرهنگی و در نتیجه ملی است.

در این جشنواره به خصوص با توجه به ضوابط و نیازهای یاد شده - ضرورت فراهم آوردن امکانات از مرحله اولیه که با عنوان جشنواره استانی و سپس جشنواره منطقه ای برگزار می شود با تلاشها و پیگیری های بسیاری دنبال می شود تا بتوانند نتیجه مطلوب را منطبق با هدف جشنواره به دست آورد.

با حضور در این جشنواره و با مروری بر تجربه ما از جشنواره های سالهای بسیار در مقام داوری، آنچه باعث خوشوقتی است پیشرفت قابل ملاحظه ای است که در حوزه نمایشنامه نویسی و دغدغه های محتوایی به چشم می خورد؛ به عبارت دیگر، آن چه در سه دهه گذشته و حتی تا سال های اخیر مشکل اساسی تولیدات نمایشی در عرصه هنر صحنه بود، عدم وجود متن های خلاقانه و منسجم و در نتیجه کمرنگ بودن محتوای اجراها در ارتباط با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما بود که در این جشنواره به نظر می رسد قدم های بلند آگاهانه و مثبتی در فائق آمدن به این معضل برداشته شده است.

این امر را می بایست نتیجه تجربه سال های پرتلاش نمایشگران و مسئولان دانست که بی وقفه در اعتلای این هنر کوشیده اند. همچنین از خلاقیت های تکنیکی و صحنه ای که برخی گروه ها با توجه به مطالعه و دانش به روزشان از سبک های امروزی داشتند، چشم انداز امیدبخشی را رقم زده اند که نوید کارهای پربارتر آینده ی نه چندان دور است.

با توجه به مسائل حساس و مورد بحث امروز کشور، موضوعات ارائه شده در این آثار پرداخت های هنرمندانه ای را در فرضیه مسائل مربوط به زنان که غالبا شخصیت های محوری اجرا ها را تشکیل می دادند، مناسبات زنان و مردان، سنت های بازنگری نشده و ارزش های معنوی، در قالب اجراهای واقع گرایانه و یا پس واقع گرایانه مطابق با تکنیکهای اجراهای پسادراماتیک و تئاتر مفهومی را ارئه کردند. این تلاش های امید بخش که روزگاری با چشم انداز بدبینانه "کوشش های نافرجام" نامیده می شد، دستاورد جوانانی است که بدون شک پاسداران میراث فرهنگی این جامعه هستند.

بنابر آن چه گفته شد نقش مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی و سازمان دهی آینده نگر برای این گرد هم آیی های فرهنگی از اهمیّت بسیاری برخوردار است زیرا علاوه بر ملاحظات فرهنگی و اجتماعی سرمایه گذاری مادی که از طرف مدیریت لحاظ می شود، و سرمایه گذاری معنوی که صادقانه توسط هنرمندان و دست اندرکاران این عرصه ارایه می شود، نیاز به برنامه ریزی و ملاحظات تشکیلاتی بسیار مدبرانه ای دارد. زیرا این بخش از فعالیّت ها متعلق به اتفاق بزرگتری به نام جشنواره بین المللی تئاتر فجر هستند که باز تاب فرامرزی گسترده ای دارد.

اما در جمع بندی آن چه در این مرحله از جشنواره شاهد بودیم کاستی ها و مشکلانی مشاهده شد که عوامل نارضایتی بین هنرمندان شرکت کننده در این گردهمایی را باعث شد.

به صراحت گفته باشیم مشکلات زیر ساختی مانند کمبود سالن اجرا بیش از هر چیز موجبات نارضایتی ها و شکایات را باعث شد زیرا با توجّه به تعداد گروه های شرکت کننده به تعداد 13 گروه و وجود فقط یک سالن با امکانات محدود چنین مشکلاتی از ابتدا می توانست قابل پیش بینی باشد. در این جا البته می بایست از مدیران اجرایی جشنواره که علی رغم همه مشکلات و مسایل موجود زحمات فراوانی را متحمل شدند تا برگزاری این مرحله از جشنواره را به هر ترتیب امکان پذیر سازند، قدردانی شود.

اما آیا لازم نیست از این پس با تدابیر و ملاحظات مدبرانه ی جدی تری چنین برنامه هایی را به اجرا در آوریم؟ آیا برگزاری جشنواره های تئاتر به عنوان هنر فرهیخته که در طول تاریخ تمدن بشری از اهمیّت والایی برخوردار بوده و نتیجه ی آن بازتاب بلوغ فرهنگی و نمایشگر هویّت مردمان این مرز و بوم است به برنامه ریزی اساسی تری نیاز ندارد؟ آیا روند اجرایی مربوط به هر هدف مقدسی نیاز به نظم و انضباط و سیاستگذاری های دقیق تر و آینده نگر ندارد؟

این هنر همواره در طول تاریخ 25 قرنی خود نقش بسیار اساسی در تعالی فرهنگی بشر داشته و هر آینه خللی در رشد و تعالی مناسبات انسانی مشاهده شده هنرمندی دست به قلم برده و در قالب نمایشنامه با هدف تهذیب و تزکیه آن نارسایی قلم فرسایی کرده است. نقش این هنر چنان که شواهد تاریخی حکم می کنند بیش از همه ی هنرها در رشد ایمانی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری مؤثر بوده است.

به همان اندازه عدم توجه به نقش سازنده ی آن و آشفتگی در برنامه ریزی های مربوط به برگزاری و ارایه این هنر در مراحل مختلف ان عامل بی نظمی و آشفتگی در فعالیّت جوانانی است که در ارتباط با این هنر گروهی که نظم و هماهنگی اولین عنصر شکل دهنده ی آن است وضعیتی را به وجود می آورد که می تواند حتّی تراژیک باشد چنان که به قول شکسپیر تراژدی زمانه به وجود می آید که نظم به هم می ریزد.

در این جا لازم است از همه ی هنرمندان جوان و حمایت گران این عرصه که دغدغه فرهنگ این مرز و بوم را پیشه خود کرده اند سپاسگذاری کرده و آرزوی موفقیّت هرچه بیشتر و تجربه هر چه وسیع تر در این عرصه را داشته باشیم.

داوران این جشنواره با تشکر از مهمان نوازی و حمایت مسئولان هرمزگان آرزوی موفقیّت فراوان آنان را در عرصه مقدّس هنر نمایش دارند.

داوران این جشنواره محمود پاک نیت، جلیل فرجاد، فریندخت زاهدی هستند.