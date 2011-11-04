گواهی استاندارداروپا برای گوشیهای ایرانی/ ورود موبایل ایرانی به اروپا

رضا مریداوی مدیرعامل شرکت ارتباط همراه اروند گویا که تولید گوشیهای ایرانی "جی ال ایکس" را برعهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر اظهار داشت: با دریافت این گواهی تایید کیفیت تمامی گوشیهای ایرانی برند جی ال ایکس مطابق با استانداردهای کیفی اروپایی قابل عرضه در بازار کشورهای اروپایی خواهند بود.

وی گفت: هم اکنون تمامی گوشی های ایرانی "GLX " با گواهی استاندارد و با کمترین تششعات در بازار عرضه می شود که این گواهی استاندارد تضمینی بر سلامت کاربران این گوشی ها خواهد بود.

مریداوی با تاکید بر کاهش پرتوگیری در استفاده از گوشی های موبایل، میزان نرخ جذب ویژه – SAR- گوشی های جی ال ایکس را 0.7 درصد عنوان کرد و گفت: این شرکت تمامی تلاش خود را به کار بسته تا گوشی های تولید داخل مطابق با استانداردهای کیفی اروپایی تولید و روانه بازار شوند.



این تولید کننده گوشی های ایرانی با اشاره به تولید بیش از 10 مدل دستگاه گوشی تلفن همراه خاطرنشان کرد که جی ال ایکس در مدت دو سال گذشته با تولید گسترده گوشی های ایرانی توانسته 7 درصد از سهم بازار این بخش را به خود اختصاص دهد که این افتخاری ملی در میان برندهای مطرح دنیا به حساب می آید.



به گزارش مهر، نشان CE بیانگر آن است که محصول تولید شده می تواند به طور قانونی در 18 کشور عضو منطقه اقتصادی اروپا EEA تجارت شود و در حقیقت این نشان به عنوان مجوزی برای ورود کالا به منطقه اقتصادی اروپا شناخته شده است.



هم اکنون طبق استانداردهای تایید شده میزان SAR گوشی موبایل حتما باید کمتر از دو وات بر کیلوگرم در مدت 6 ثانیه باشد و این مقدار هرچه کمتر باشد آسیب های احتمالی آن برای کاربر کمتر خواهد بود.



میزان SAR مرغوبترین گوشی های همراه در حدود 10 درصد حد آستانه استاندارد یا کمتر از آن است و اثرات بیولوژیکی برگشت ناپذیر، در SAR های بالاتر از 4 وات بر کیلوگرم در مدت 6 ثانیه ظاهر می شود.



گفته می شود میزان SAR اکثر گوشی های همراه موجود در بازار در بهترین حالت ممکن حدود 14/0 وات بر کیلوگرم و در بدترین حالت 6/1 وات بر کیلوگرم است که بین 15 تا 80 درصد حد استاندارد است که این میزان با بکارگیری هندزفری استاندارد به صفر مجازی خواهد رسید.