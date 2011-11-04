واکنش به اظهارات یک نماینده در جلسه استیضاح/ پیام نوریها معتبرند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از موافقان استیضاح وزیر اقتصاد روز گذشته در صحن علنی مجلس در بخشی از اظهارات خود با اشاره به سابقه یکی از کارمندان بانک توسعه صادرات و مدرک تحصیلی این فرد گفت: "ایشان دارای لیسانس فراگیر پیام نور واحد شاهین شهر است که با سفارش دایی‌اش در بانک توسعه صادرات استخدام می‌شود، این در حالی است که یک جوان بی سواد با معدل 13.75 دیپلم، چگونه به یک ماموریت سه ساله در خارج از کشور اعزام می‌شود."

حسین نادری منش - معاون آموزشی وزیر علوم، در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به اینکه برخی دانشجویان و دانشگاهیان پیام نور و فراگیر این دانشگاه از اظهارات این نماینده مجلس چنین برداشت کرده اند که مدارک دانشگاه پیام نور بی ارزش است و برای انتقاد از یک مسئول به عنوان یک ضعف تلقی می شود به سخنان توکلی درباره دانشگاه پیام نور واکنش نشان داد و گفت: خود نماینده باید جواب بدهد چون کشور ضوابط و قوانینی دارد که مشخص است.

وی ادامه داد: مدارک دانشگاه پیام نور را شورای گسترش وزارت علوم تایید می کند و مدارک این دانشگاه را قبول دارد. بنابراین هر کسی مدارک پیام نور را قبول ندارد حرف خلاف قانون می زند و اگر ادعا کرده خودش باید پاسخگو باشد.

معاون وزیرعلوم تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مدرک دانشگاه پیام نور را قبول دارند و مجوز دوره های پیام نور از شورای گسترش دریافت شده است.



