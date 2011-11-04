هیئت ورزشی معطل یک میلیون تومان/ گره گشایی مدیر فرهنگی!

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد حقی رئیس هیئت ژیمناستیک شهرستان نورآباد صبح جمعه در دیدار با سرپرست فدراسیون ژیمناستیک کشور با اشاره به مشکلات این هیئت ورزشی اظهار داشت: هیئت ژیمناستیک شهرستان نورآباد در حال حاضر با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات شهرستان نورآباد در این زمینه عدم وجود یک پیست مناسب حرکات زمینی رشته ژیمناستیک است عنوان کرد: متاسفانه با وجود بیش از شش ماه پیگیری برای اختصاص این پیست هنوز ما موفق به دریافت آن نشده ایم.

رئیس هیئت ژیمناستیک شهرستان نورآباد با انتقاد در این زمینه یادآور شد: من برای گرفتن اعتبار خرید پیست حرکات زمینی رشته ژیمناستیک که تنها یک میلیون و 600 هزار تومان است بیش از چهار بار جاده نورآباد به طرف خرم آباد را طی کرده ام که متاسفانه هیچ گونه نتیجه ای را به دست نیاورده ام.

حقی با انتقاد از کمبود سالن های ورزشی در شهرستان نورآباد بیان داشت: در حال حاضر پنج سالن ورزشی مربوط به اداره کل آموزش و پرورش استان در شهرستان نورآباد وجود دارد که ما بیشتر فعالیهای ورزشی خود را در این سالنها انجام می دهیم.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر تنها دو سالن ورزشی در شهرستان نورآباد وجود دارد که توسط اداره کل تربیت بدنی لرستان ساخته شده که این سالنها برای 5 تا 6 رشته ورزشی اختصاص یافته است و در این میان هیئت ژیمناستیک سهمی ندارد.

رئیس هیئت ژیمناستیک شهرستان نورآباد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کمبود اعتبار این هیئت ورزشی یادآور شد: اعتبار هیئت ژیمناستیک شهرستان نورآباد طی یک سال تنها 50 هزار تومان بوده است.

حقی ادامه داد: این در حالیست که شهرستان نورآباد بیش از 500 ژیمناستیک کار دارد و این میزان اعتبار به هیچ عنوان کفاف هزینه های هیئت ژیمناستیک این شهرستان را نمی دهد.

وی یادآور شد: ما حتی برای تهیه لوح تقدیر و مدال های قهرمانی ورزشکاران ژیمناستیک کاران نورآبادی به دلیل کمبود اعتبار با مشکل مواجه هستیم!

این در حالیست که پس از پایان سخنان این رئیس هیئت ورزشی با وجود اینکه جلسه مربوط به مدیران ورزشی استان در بخش ژیمناستیک بود اما در این میان مدیر اداره ورزش آموزش و پرورش استان لرستان وعده کرد که با تامین اعتبار خرید ست ورزشی ژیمناستیک بخشی از مشکل کمبود امکانات این هیئت ورزشی را رفع کند.

این اقدام مجتبی کلانتری فرد با خوشحالی این مدیر ورزشی مواجه شد که اعضای حاضر در جلسه نیز با فرستادن صلواتی از این پیشنهاد استقبال کردند.