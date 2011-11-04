دو ویژه نامه "گل نرجس" و "تشریق" منتشر شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، ویژه نامه "گل نرجس" با عناوین اصلی ؛ حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست، حج بی ولایت تلاش بی ثمر است، انتظار چیست؟ منتظر کیست؟ ، روایتی شگفت انگیز از معجزه امامت، همه در حج منتظر ندا از کعبه اند، هدایتگر امت می آید، شناخت معلم بشریت وظیفه عصر غیبت است از آیت الله جوادی آملی به میان زائران رفت.

همچنین ویژه نامه "تشریق" با تیتر اصلی "به حسین (ع) سلام کن ؛ به سرزمین آرزوها وارد شو" و رازهای سرزمین عرفات، ویژگی ها و امکانات چادرها حجاج ایرانی در عرفات و منا، وسایل ضروری برای روزها و شب های احرام، نقشه راهنمای منا و جمرات ، گذری بر وقایع مهم یوم الترویه، اوج مهمانی و اسماعیلت را می خواهی یا خدا را ؟ منتشر شد.



نشریه "زائر" در موسم حج همه روزه توسط بعثه مقام معظم رهبری منتشر و در اختیار زائران ایرانی قرار می گیرد که به مناسبت عزیمت زائران به عرفات و منا ویژه نامه این ایام تهیه و در اختیار زائران قرار گرفت.