خروش کردستانیها در روز 13 آبان/ نمایش حماسی حضور نسل سوم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز حال و هوایی استان کردستان همزمان با دیگر نقاط ایران اسلامی رنگ و بویی دیگر به خود گرفت و کردستانی های همیشه در صحنه این بار نیز با حضور خود در صحنه بار دیگر ضمن تجدید بیعت با آرمان های امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی با سردادن شعارهای مختلف توطئه های دشمنان نظام اسلامی را محکوم کردند.

با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته مراسم راهپیمایی در شهرهای و مراکز بخش های استان کردستان به صورت همزمان با ساعت 10:30 دقیقه صبح امروز جمعه آغاز شد و مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان با حضور خود در صحنه بار دیگر پیوند مردم و نظام اسلامی را به نمایش گذاشتند.

بر اساس گزارش های خبرنگاران مهر از سراسر استان کردستان، میزان حضور مردم در راهپیمایی روز 13 آبان که نماد مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار در تهران است بسیار پرشور بوده و نقش دانش آموزان در این روز نیز ویژه و قابل توجه بوده است.

گزارش های خبرنگاران مهر حاکی است که سخنرانان مراسم 13 آبان در سراسر استان به نقش و تاثیر دانش آموزان و دانشجویان در راستای پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرده و با تاکید بر ادامه این حضور، نقش نسل جدید را در حفاظت از آرمان ها و دستاوردهای نظام با توجه به توطئه های مختلف دشمن حیاتی عنوان کردند.

مراسم راهپیمای 13 آبان در سنندج از ساعت 10:30 دقیقه و با تجمع مردم در میدان آزادی سنندج آغاز شد و شرکت کنندگان با پیمودن مسیر خیابان فرودسی، میدان انقلاب، خیابان امام خمینی (ره) با تجمع در مقابل مسجد جامع این شهر به سخنان ایرج حسن زاده معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان گوش دادند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی امروز سنندج با سردادن شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر انگلیس" بار دیگر توطئه های کشورهای غرب بر علیه ایران اسلامی را محکوم و بر پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای مقابله با این توطئه ها تاکید کردند.

بعد از حضور شرکت کنندگان در ربروی مسجد جامع سنندج و بعد از تلاوت کلام الله مجید و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران، سرود دانش آموزی توسط شماری از دانش آموزان آموزش و پرورش استان کردستان، ایرج حسن زاده معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در سخنانی به اهمیت و جایگاه 13 آبان در تاریخ پر افتخار نظام اسلامی اشاره کرد و بر ادامه این مسیر و حضور مردم در صحنه نیز تاکید کرد.

علاوه بر حضور دانش آموزان در راهپیمایی امروز در سنندج میزان حضور مدیران و مسئولان ادارات دولتی، فرماندهان نظام و انتظامی نیز در نوع خود بی نظیر بود و علاوه بر حضور اکثریت قریب به اتفاق مدیران کل استان، استاندار، معاونین وی، رئیس فراکسیون نمایندگان کرد مجلس و نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد نیز در راهپیمایی 13 آبان در سنندج می توان اشاره کرد.

هم اکنون اقامه نماز جمعه در سنندج با حضور و مشارکت پرشور مردم این شهر برپا شده است.

