برگزاری اولین دوره آموزش مدون کاشت ایمپلنت دندانی توسط استاد ایرانی

روح الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این دوره آموزشی برای اولین بار است که به صورت مدون توسط یک استاد ایرانی برگزار می شود. تاکنون دوره های مختلفی در کشور به صورت مقطعی برای آموزش کاشت ایمپلنت دندانی برگزار شده است.

وی با اشاره به برگزاری این دوره آموزشی مدون برای 30 نفر از اساتید و رزیدنتهای دندانپزشکی در کشور، افزود: جلسات دوم و سوم این دوره آموزشی به ترتیب 2 ماه بعد و سال 91 برگزار خواهد شد. چون برگزاری این قبیل دوره های آموزشی نیاز به زیرساختهای زیادی دارد که زمان می برد.

نوروزی در ادامه به فعالیت کمیته بین المللی ایمپلنتهای دندانی (ITI) در دنیا اشاره کرد و گفت: این کمیته حدود 10 هزار عضو دارد که حدود 50 نفر آنها ایرانی هستند.

دبیر اجرایی کمیته ITI با اشاره به اهمیت ایمپلنتهای دندانی و شیوه کاشت آنها در دهان، اظهارداشت: دکتر اخوان آذری بیش از 15 سال است که در زمینه ایمپلنتهای دندانی در دهان و خارج از دهان کار می کند و از چهره های بنام و شناخته شده در این رشته است.

وی افزود: به همین دلیل تصمیم گرفتیم با برگزاری مراسم بزرگداشت، از این استاد ایرانی تقدیر به عمل آوریم.

نوروزی به سوابق دکتر اخوان آذری اشاره کرد و گفت: ایشان به عنوان جراح دهان و فک و صورت، فارغ التحصیل از اروپاست و هم اکنون نیز رئیس منتخب انجمن دندانپزشکان ایران (عمومی و متخصص) است.

دبیر اجرایی کمیته ITI همچنین به معرفی و تجلیل از تعدادی از اساتید دندانپزشکی ایران در زمینه تالیف و ترجمه کتابهای ایمپلنتهای دندانی اشاره کرد و افزود: در این مراسم از اساتید بنام و مجرب رشته دندانپزشکی پارسا آتش رزم، سکینه سیادت، فریبا گل بیدی، عباس منزوی، مرتضی بنکدارچیان، یدالله شایسته و آرش خجسته که در زمینه کتابهای گام به گام با پروتزهای دندانی و راهنمایی ایمپلنتهای دندانی تلاش کرده اند، تقدیر به عمل آمد.

وی تاکید کرد: این گروه از اساتید دندانپزشکی به سرپرستی پروفسور سیداصغر میرعمادی، رئیس کمیته علمی ایمپلنتهای دندانی فعالیت می کنند.

نوروزی از برگزاری 4 همایش دندانپزشکی و ایمپلنت تا پایان سال در کشور خبر داد و افزود: دندانپزشکان رشته های مختلف می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.iti.org و www.parsiti.ir مراجعه کنند.