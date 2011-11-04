توسعه و آبادانی قم در سالهای اخیر شتاب مضاعفی گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه خودرو و قطعات وابسته در قم به پیشرفت‌های چشمگیر و توسعه روز افزون استان قم در چند سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: سرعت توسعه و پیشرفت و آبادانی قم در سال‌های اخیر با همت و تلاش مضاعف مجموعه مدیران شتاب مضاعفی گرفته و گام های بلندی در بخش های صنعتی برداشته شده است.



وی با اشاره به سفرهای رهبر معظم انقلاب و هیئت دولت به قم تصریح کرد: در سفرهای اول و دوم ریاست جمهوری و سفر پرخیر و برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی، جبران عقب ماندگی های استان در بخشها و حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.



معاون استاندار قم افزود: باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود به خصوص دستاوردهای سفر رهبری به قم نهایت استفاده را داشته باشیم تا به سطح مطلوب و آرمانی که از قم انتظار می‌رود برسیم.



وی گفت: امروز جوانان کشورمان در عرصه‌های مختلف به خصوص صنعتی و تولیدی با علاقه و شور فراوان حضور یافته‌اند و این نتیجه خودباوری و تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بومی و ملی است.



نمایشگاه‌ بهترین عرصه برای رقابت و انتقال تجارب علمی و صنعتی است



حجت الاسلام عرب انصاری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ضرورت برگزاری نمایشگاه‌ها همچون سومین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و تجهیزات وابسته قم اضافه کرد: برگزاری اینگونه نمایشگاه‌ها بهترین عرصه برای رقابت و انتقال تجارب علمی و صنعتی است.



وی با اشاره به اینکه با برگزاری اینگونه نمایشگاه‌ها میزان توانمندی‌های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور به خوبی مشخص می‌شود تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌ فاصله میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را کاهش می‌دهد و مواجه رو در روی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایده‌هایی را برای ابتکارات و ابداعات در اختیار صنعتگران قرار می‌دهد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در پایان خواستار حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی استان از طرح‌ها و ابداعات صنعتی و تولیدی شد.