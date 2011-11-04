ضرورت برپایی کرسیهای آزاداندیشی فقه در حوزه های علمیه

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجتالاسلام علی اکبر حصاری با تاکید بر اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال 89 در سفری که به قم داشتند تکرار و تکمیل فرمایشات ایشان در ارتباط با حوزههای علمیه و نحوه مدیریت و تحولات و تغییرات حوزه بوده است، گفت: نگاه مقام معظم رهبری به حوزههای علمیه نگاهی مقطعی و محدود نیست و تمامی صحبتهای ایشان باید به صورت یکپارچه و نظام مند مورد توجه قرار بگیرد.
مسئول دفتر برنامهریزی و ارزیابی پژوهشی معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه سفر رهبر معظم انقلاب در سال گذشته به قم مقطع تاریخی مهمی است و ابواب جدیدی را برای حوزههای علمیه گشود، ادامه داد: مقام معظم رهبری مدیریتی جامع، نظام مند و هدفمند را برای تحول در حوزههای علمیه مدنظر دارند که در این راستا دو نوع تحول "مقتضی با زمان" و تحول "ساماندهی شده" در حوزههای علمیه اتفاق میافتد.
حصاری ادامه داد: تحول مقتضی با زمان تحولی ناگزیر و قهری است که با گذشت زمان در حوزههای علمیه تغییراتی حاصل میشود و در تحول سامانمند، تحولات مقتضی با زمان برنامهریزی و سازماندهی میشوند و اهدافی تعریف میشوند و برای رسیدن به آن اهداف تلاش میشود.
وی با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه و تاکید بر اهمیت و ضرورت برپایی کرسیهای آزاداندیشی فقه بیان کرد: بحث عمق علمی و جهد علمی در حوزه یکی از مطالبات معظم له از حوزه است و ایشان بارها در صحبتهای خود تاکید کردند که طلاب جوان باید به نحوی درس بخوانند که این دروس در عمق جان آنها بنشیند.
این مقام مسئول در مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با اشاره به اینکه پاسخگویی حوزه به نیازهای داخلی و بینالمللی مطالبه دیگر مقام معظم رهبری از حوزه است، گفت: با توجه به تحولات اخیر جهانی در کشورهای مسلمان حوزههای علمیه ما باید بتوانند به صورت روزآمد به نیازهای داخلی و خارجی پاسخی شایسته ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه آزاداندیشی و تولید علم یکی دیگر از مطالبات معظم له از حوزه است، ادامه داد: مطالبه دیگر مقام معظم رهبری از حوزههای علمیه "نظام سازی دینی" است به نحوی که تاکید معظم له در این بخش بر این است که مجموعه فعالیتهایی که به عنوان فعالیت حوزوی در ابعاد اندیشه، فکر و آموزش صورت میگیرد مجموعه هدفمند باشد، مجموعهای که این توانایی را داشته باشد که در مقابل ایدئولوژی اومانیستی غرب، "نظام آموزشی حوزه" را بیان کند و این نظام را به عنوان نظامی نوین به جهان عرضه کند.
وی تاکید کرد: مطالبه دیگر معظم له از حوزه، ساختاری است به نحوی که ایشان بارها تاکید کردند که ساختار مدیریت حوزه مانع رشد علمی حوزه نشود و ساختار حوزه آن قدر دست و پاگیر و بوروکراتیک نشود که مانع رشد علمی در حوزه شود.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بر تربیت پژوهشگر، فقیه و فیلسوف از میان بانوان طلبه تاکید کردند، ادامه داد: نگاه ایشان با نگاه برخی که نگاه حداقلی به حوزههای علمیه خواهران داشتند متفاوت است.
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