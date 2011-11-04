مراسم یوم الله 13 آبان در شهرری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی از محل سه راه ورامین شهرستان ری، آغاز شده و راهپیمایان به سمت مصلای حرم مطهر حضرت عبد العظیم حسنی(ع) حرکت کردند.

در این مراسم که روحانیون، نیروهای نظامی و انتظامی منطقه، فرهنگیان، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و همچنین جمع کثیری از دانش آموزان نواحی یک و دو، دانشجویان و اقشار مختلف مردم گرد هم آمدنده بودند، راهپیمایان با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، جنایتهای استکبار جهانی را محکوم کردند و در ادامه، راهپیمایان پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند.

در ابتدای این مراسم، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری به ایراد سخنانی در مورد این روز پرداخت و گفت: آمریکا از همه اهرمهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده و تهدیدهای او بحث جدیدی نیست.

مجید شصتی افزود: آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی از تحریم، اقدامات تروریستی، مداخله نظامی و حتی حمله نظامی مستقیم در واقعه طبس به خاک کشور ما استفاده کرده است و تهدیدهای جدید سردمداران ایالات متحده چیز جدیدی نیست.

وی تأکید کرد: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود فرمودند که بیش از یکصد سند در اختیار داریم که استکبار جهانی را رسوا خواهیم کرد که امیدواریم در جهت آگاهی بخشی به افکار عمومی و مردم دنیا که این روزها همه علیه منافع آمریکا در صحنه هستند، بتوانیم نقطه آغازین رسوایی آمریکا را در 13 آبان 1390 با این اسناد تسریع کنیم.