سازمان ملل تحت فشار برخي كشورها در آستانه از دست دادن مشروعيت خود قرار گرفته است // تحولات درحال شكل گيري در سازمان ملل بي سابقه و اساسي است // طرح اتهامات مالي عليه كوفي عنان نشانه اي از اعمال فشار بر سازمان ملل براي جلوگيري از ايفاي نقش واقعي است

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، محمد جواد ظريف در آستانه شصتمين سال فعاليت سازمان ملل متحد دربرنامه زنده تلويزيوني كنكاش از شبكه جام جم درخصوص تغييرات درحال شكل گيري در سازمان ملل گفت : در پي تضعيف نقش سازمان ملل درجنگ آمريكا عليه عراق و تضعيف مشروعيت اقدامات آمريكا ، در شرايطي كه مقامات امريكا از جمله آقاي بولتون حقوق بين الملل را مزاحم كشورهاي قدرتمند مي دانند ، سازمان ملل نيز با پذيرفتن برخي مسائل در آستانه از دست دادن مشروعيت خود قرار گرفته ، براين اساس گروهي از كارشناسان برجسته و نخبگان سياسي درقالب پانلي به مدت يك سال گزارش منتشره ماه قبل سازمان ملل رامهيا كردند كه هنوز نيز در مرحله بحث و تبادل نظر است .



وي با بيان اينكه دبيركل قراراست درماه مارس و آوريل دراين خصوص اظهار نظركند وآن را به مجمع عمومي شصتمين سال تاسيس سازمان ملل و پنجمين اجلاس پس ازهزاره تحويل دهد گفت : بيانيه هزاره بيانيه اي توسعه اي بود وگزارش امنيتي دبيركل به آن اضافه مي شود و دستمايه اي خواهد شد براي تهيه و تدوين اسنادي كه درمجمع عمومي سال آينده كه در سطح سران تشكيل مي شود .



نماينده دائم ايران درسازمان ملل درخصوص جايگزيني بحث امنيت انساني به جاي امنيت كشورها گفت:دبير كل سازمان ملل بعد از فجايعي كه در يوگسلاوي سابق و رواندا اتفاق افتاد درسال 1999 اين مساله را مطرح كرد كه درروابط بين الملل محور حاكميت با امنيت انسانهاست، اين موضوع با ورود به مكانيسم هاي تصميم گيري سازمان ملل به ابزاري براي استفاده هاي سياسي تبديل شد و اين شعار زيباست كه مي تواند نتايجي ازاين قبيل داشته باشد كه وقتي جان انسانها به صورت وسيع مورد مخاطره قرار مي گيرد ، حاكميت كشورها جايش را به بحث امنيت انساني مي دهد.



به گزارش "مهر" ، وي افزود : اما ازطرف ديگر اين ادعا بسيار محدود شده و امنيت انساني با مكانيسمي كه اجازه استفاده از زور برخلاف موازين تدوين شده بين المللي را بدهد مغايرت يافته است و آشكار شده اين مكانيسم خود از بين برنده امنيت انساني است .





وي با بيان اينكه موضوع دفاع پيشگيرانه موضوعي است كه عراق درجنگ تحميلي عليه ايران مطرح كرد و طرح آن از سوي امريكا مسبوق به سابقه است ، گفت : بحث دفاع پيشگيرانه غولي است كه وقتي ازجعبه بيرون آمد معلوم نيست كدام حكومت خود كامه براي پيشبرد اهدافش از آن استفاده مي كند .



ظريف در ادامه گفتگوي خود در برنامه كنكاش با اشاره به تفاوت مباحث پيشگيري و پيشدستي درجامعه بين الملل امروز ، تصريح كرد : آمريكا امروز با طرح بحث پيشدستي ملي مي گويد من به عنوان يك دولت حق اقدام پيش گيرانه دارم .



وي با اشاره به اينكه پيش گيري و پيش دستي هر دو از نظر حقوق بين الملل مردود است گفت:گزارش پانل

PREVENTION ، ( پيش گيري) را با يك تفسير بسيار موثق و به نظر متغيرحقوقي از اصل 51 منشور ملل متحد حق دولتها دانسته و گفته است اگر دولتي در مقابل خطري حتمي و قريب الوقوع قرارگيرد همانند آنچه در قرن نوزدهم از طرف وزير خارجه وقت امريكا در دعواي با انگليس مطرح شده بود حق پيشگيري دارد و به اين ترتيب اصل 51 كه يكي از مترقي ترين اصول منشور است بازگشتي به قرن 19 خواهد داشت .



به گزارش "مهر" ، وي افزود : در كنار اين موضوع پانل طرح PREEMPTION ، پيش دستي آمريكا را نپذيرفت و آن را حق سازمانهاي بين المللي دانست .

وي افزود بر اين اساس علي رغم ادعاي تبديل حاكميت دولتي به حاكميت مردم ، مباني حاكميت دولتي خود كامه تقويت ميشود .



معاون مجمع عمومي سازمان ملل معتقد است هنوزسازمان ملل مهمترين محل براي تقويت مباني گفتگو و همكاري و جلوگيري از جنگ است و لذا نبايد اين دستاورد عظيم بشري را از مفهوم تهي كنيم و از دست بدهيم .



وي در برنامه كنكاش جام جم با بيان اينكه اين سازمان همواره ضعف هايي داشته است گفت:هيچ وقت اين توهم را نداريم كه سازمان ملل ابزار امنيت جهاني است بلكه سازمان ملل را ابزار مشروعيت جهاني ميدانيم و هرچند قدرت در اين سازمان نقش اول را ايفا ميكند اما تنها نقش را ندارد و مكانيسمها باعث محدود شدن قدرت مي شوند .



وي همچنين تحولات درحال شكل گيري درسازمان ملل را بي سابقه و اساسي خواند و گفت : سال آينده بحث گفتگوي تمدنها و بررسي ها و اقدامات انجام شده دراين زمينه از سال 2001 تا سال 2005 نيزمطرح خواهد شد .

نماينده ايران در سازمان ملل متحد افزود : همزمان با كار پانل ، كارگروه هاي مرتبط با سازمان ملل متحد با حضور اعضاي پانل و نمايندگان كشورها بحث گفتگوي تمدنها را عاملي براي برخورد با تهديدها و چالشها ميدانستند اما متاسفانه نتيجه كار پانل نشان دهنده بي توجهي به اين موضوع مهم است .



وي با اشاره به اهميت لابي هاي سازمان ملل در دفاع از منافع ملي گفت:جمهوري اسلامي ايران با توجه به استقلال تصميم گيري بسياري از مباحثي را كه ساير كشورها به دليل وابستگي قادربه طرح آن نيستند مطرح ساخته است اما موفقيت در به نتيجه رساندن طرح ها به ديدگاه ساير كشور ها بستگي دارد .



وي همچنين ازفعاليت گروهي ايران براي هم راي سازي كشورهاي اسلامي وعضو جنبش عدم تعهد دربرابر تصميمات پانل تغييرات سازمان ملل درمحل اين سازمان خبر داد .



به گزارش "مهر" ، ظريف درخصوص واكنش كشورهاي عضو سازمان ملل نسبت به ابعاد كشتار درعراق و افغانستان و ابعاد نقض حقوق بشر در گوانتانامو ، ابوغريب و ... با تاييد چنين واكنشهايي گفت : عامل قدرت اجازه نمي دهد تصميم گيري جدي در اين زمينه صورت گيرد .

وي همچنين از طرح اتهامات مالي عليه كوفي عنان به عنوان نشانه هايي از اعمال فشار براي جلوگيري از طرح اين گونه موضوعات نام برد .



وي در پايان درخصوص رسيدگي به مشكلات ايرانيان مقيم امريكا گفت : همواره سياست دولت ايران بررسيدگي به امور ايرانيان مقيم آمريكا و گسترش و حفظ زبان فارسي در اين كشوربوده است .