جریمه باشگاههایی که شاکی خصوصی دارند/ لرستان شایسته حضور در لیگ برتر

علی کفاشیان در حاشیه سفر به لرستان پیرامون منحل شدن تیم کوثر لرستان به دلیل بدهی مالی، اظهار داشت: شاکیان خصوصی تیم کوثر زیاد بودند و تیم های دیگری مانند پیام خراسان نیز به همین دلیل به لیگ های پایین تر سقوط کردند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تیم های لیگ برتری از این موضوع مستثنی هستند و نسبت به آنها چرا برخوردی صورت نمی گیرد نیز گفت: این باشگاهها این توان را داشتند که شاکیان خصوصی خود را راضی کنند و بخشی از بدهی خود را پرداخت کردند کما اینکه بسیاری از باشگاهها نیز به همین روش مشکل بدهی خود را حل کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: قصد داریم در خصوص بدهی های باشگاهها سخت گیری کرده و اگر شاکیان خصوصی شکایت خود را از باشگاهها پیگیری کنند از این باشگاهها نیز کسر امتیاز خواهد شد.

وی ادامه داد: این سختگیری برای همه تیم ها است و فرقی نمی کند که باشگاه مورد نظر چه نامی داشته و مربوط به چه کسانی باشد.

کفاشیان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه استان لرستان همیشه شایستگی داشتن یک تیم لیگ برتری را داشته است اظهار داشت: لرستان توانایی ها و استعدادهای خود را در تیم هایی که در لیگ دسته اول و دوم دارد نشان داده است.

وی تصریح کرد: این استان از استعدادهای خوب و پتانسیل های بالایی برخوردار است.

رئیس فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه این استان بازیکنان خوبی را در لیگ برتر دارد اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که این استان برای صعود به لیگ برتر دارد عدم حمایت اسپانسر از تیم های این استان است.

وی تصریح کرد: اگر بحث حرفه ای سازی تیم ها و حمایت از حرفه ای کردن فوتبال در کشور حل شود لرستان مشکلی برای حضور در لیگ برتر کشور نخواهد داشت.

کفاشیان با اشاره به تصمیم فدراسیون فوتبال مبنی بر افزایش آموزش های مختلف برای داوران و مربیان در استان لرستان بیان داشت: در استان لرستان معادل باشگاه ها و تیم هایی که وجود دارد مربی کارآزموده و در سطح بالا به اندازه کافی نداریم و به همین دلیل مربیان این استان نیازمند آموزش های مختلف هستند.