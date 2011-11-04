جوانان در برابر توطئه های نرم دشمنان هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان ساوجبلاغ ضمن دعوت از نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: امروز رسالت دانش آموزان و دانشجویان مسلمان ایرانی بیش از پیش سنگین است زیرا باید در برابر توطئه های نرم دشمنان هوشیار باشند.



وی افزود: پس از گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، موج بیداری اسلامی و انسانی در جهان به وجود آمد.

وی بیان کرد: امسال روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با جنبش های مردمی در جهان ازجمله در آمریکا گره خورده است.

ناطقی گفت: بیداری اسلامی در خاورمیانه سبب به چالش کشیدن سیاست های آمریکا در منطقه شده و اکنون سران کاخ سفید آماده عقب نشینی از عراق شده اند.

امام جمعه ساوجبلاغ با اشاره به حوادث 13 آبان اظهار داشت: در این روز دانشجویان خط امام با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، لرزه براندام کاخ سفید انداختند.