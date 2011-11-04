کمپ تیم ملی ژیمناستیک در چین برپا می شود/ آموزش ژیمناستیک در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر درویش زاده در حاشیه بازدید از امکانات خانه ژیمناستیک خرم آباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجباری کردن ژیمناستیک در سطح آموزشگاه‌ها تاکنون دو مرحله نشست با قائم مقام وزارت آموزش و پرورش داشته‌ایم تا این ورزش به صورت اجباری در آموزشگاه‌ها دنبال شود.

وی افزود: در نشست‌های فنی که داشته‌ایم پیرامون سطح‌های آموزشی بروشورها و CD های آموزشی را تهیه کرده‌ایم که در آخرین نشست آن را عملیاتی می کنیم.

درویش زاده ادامه داد: قبل از عملیاتی شدن حدود 320 نفر از معلمان آموزش و پرورش قرار است که در یک کارگاه آموزشی برای سطح بندی‌های آموزشی در راستای اجباری کردن ژیمناستیک در مدارس، شرکت کنند.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک کشور با اشاره به نگاه مثبت وزارت ورزش و جوانان به ورزش‌های زیرساختی به ویژه ژیمناستیک، ابراز امیدواری کرد که بنابر قول مساعد این وزارتخانه بودجه این فدراسیون در مقایسه با سال گذشته به دو برابر افزایش یافته و دو میلیارد تومان به این فدراسیون اختصاص دهند.

وی گفت: تقویم ورزشی سال 90 این فدراسیون با کمک کارشناسان و صاحبنظران این رشته طی چند مرحله نشست، تدوین و به وزارت ورزش و جوانان ارائه شده است.

درویش زاده یادآور شد: بیش از 2000 ژیمناست کار تحت پوشش داریم که همه آنها بیمه شده‌اند و در عین حال تعدادی هم یا در باشگاه‌های خصوصی و یا مکان‌های تحت پوشش فعالیت می کنند که هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند.

وی ضمن تشریح برنامه‌های این فدراسیون در راستای تقویت بعد قهرمانی رشته ورزشی ژیمناستیک گفت: در این راستا برپایی کمپ تیم ملی ژیمناستیک در کشور چین را پیش بینی کرده‌ایم که به صورت ادواری مربیان و بخشی از قهرمانان ژیمناست کشور در رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تمرینات مشترکی را زیر نظر مربیان ارشد چین که همگی دارنده رتبه‌های برتر دنیا هستند، می گذرانند.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک کشور گفت: برای بازی‌های المپیک آسیایی که چهار سال آینده در کشور کره برگزار می شود، هدف گذاری و طراحی تمرینی کرده‌ایم و در این راستا تمرینات کوتاه مدت، بلندمدت و اردوها و مسابقات مربوط به آن سطح را پیش بینی کرده‌ایم.

درویش زاده با بیان اینکه ژیمناست‌های نوجوان منتخب کشور 11 آبان ماه در فدراسیون زیرنظر مربیان ارشد کشور تست داده اند، افزود: طی دو هفته اخیر نیز تیم‌های منتخب کشور در بخش نوجوانان تست داده ‌اند.

وی با اشاره به کسب مقام ششمی تیمی توسط تیم ژیمناستیک کشورمان در سه ماه گذشته در مسابقات المپیک دانشجویان در چین اظهار داشت: کسب این رتبه برای کشورمان که توانسته است ایتالیا، برزیل و فرانسه را پشت سر بگذارد، کم نیست.

درویش زاده با تاکید بر اینکه علاوه بر تجهیزات نیازمند دانش افزایی مربیان ژیمناستیک هستیم، گفت: دانش افزایی مربیان از اولویت‌های این فدراسیون است؛ چرا که هر چه ابزار و امکانات داشته باشیم، اما مربی نداشته باشیم که نسبت به این ابزار و امکانات آگاهی داشته باشد و نتواند مهارت‌ها را انتقال دهد، با مشکل مواجه می شویم.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک کشور از خانه ژیمناستیک استان لرستان به عنوان یکی از 15 خانه ژیمناستیک برتر کشور نام برد و بیان داشت: همه استان‌ها خانه ژیمناستیک ندارند و در حال حاضر تعداد سالن‌های ژیمناستیک و خانه ژیمناستیک در کشور کافی نیست.

وی گفت: برای افزایش مربیان و ارتقای مهارت‌های حرکتی ژیمناست‌ها می طلبد که یکی دو دوره میزبانی مسابقات در یکی از گروه‌های سنی به لرستان واگذار شود که برگزاری اردوهای مشترک در تهران و یا در یکی از استان‌هایی که ژیمناست‌های صاحب عنوان دارد، نیز می تواند راهگشا باشد.