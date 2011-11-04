۱۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

فیلم‌های خارجی بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کودک معرفی شدند

عناوین فیلم‌های خارجی بخش مسابقه بین‌الملل بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش 8 فیلم خارجی در قالب رقابتی و سه فیلم خارجی در بخش خارج از مسابقه به نمایش در می‌آیند. همچنین قرار است چند فیلم ایرانی در این بخش از جشنواره فیلم کودک به نمایش درآید که اسامی آن ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

فیلم های سینمایی "رویاپرداز" از اندونزی، "عقاب در قلب من" از اندونزی، "هارون" از هند، "کوکو و اشباح" از کرواسی، "پاورچین" از بلژیک و فرانسه، "نامه سری" از هلند، "داستان شگفت انگیز جنگل اولیس" از ژاپن و "دختر زمستان" از آلمان و لهستان رقابت می‌کنند.

فیلم‌های بخش خارج از مسابقه بین‌الملل نیز عبارتند از "آنتوان" از کانادا، "سوسک و سرباز" از اندونزی، "ریندو پورناما" از اندونزی.

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 23 تا 27 آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار می‌شود.
 

