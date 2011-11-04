فریاد مرگ بر آمریکا در استان قزوین طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور و در سالروز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان خط امام(ره) دانش آموزان و دانشجویان استان قزوین امروز پس از اقامه نماز جمعه در شهرهای مختلف استان با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، سیاستهای استکباری آمریکا در کشورهای مسلمان را محکوم کردند.

در قزوین دانش آموزان و دانشجویان بعد از اقامه نماز جمعه از محل مسجدالنبی تا میدان آزادی راهپیمایی کردند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سردادند.

دانش آموزان در حالی که دست نوشته هایی با شعارهای مرگ بر آمریکا، آمریکا از رشد انقلابی دانش آموزان بیمناک است و شعار رهبر ما نبرد با آمریکاست و عکس هایی از امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری در دست داشتند در مسیر خیابان امام حرکت کرده و سیاست های استکباری آمریکا در اقصی نقاط جهان را محکوم کرده و خواستار عدم دخالت این کشور در امور سایر ملتها شدند.

مرگ بر آمریکا، شعار هر روز ما مرگ بر آمریکا، ملت ما می رزمد آمریکا می لرزد، به گفته رهبر فرزانه و روح خدا هیچ غلطی نمی کند آمریکا، فریاد ملت ما توصیه امام است مرگ بر آمریکا از شعارهای امروز دانش آموزان قزوینی در راهپیمایی 13 ابان بود.

راهپیمایان پس از طی مسیر در میدان آزادی قزوین تجمع کردند و پس از قرائت بیانیه راهپیمایی با سردادن شعار الله اکبر آن را تایید کرد.