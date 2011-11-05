عمار آقایی، بازیگر نقش جوانی مرتضی در مجموعه تلویزیونی "از یاد رفته" درباره بازی در این پروژه به خبرنگار مهر گفت: من از 11 سالگی تئاتر کار می‌کردم. از سوی دیگر به خاطر شغل پدرم مجبور بودیم به شهرهای مختلف برویم. تا اینکه در لاهیجان ماندیم. گروه آقای حسن‌پور برای مجموعه تلویزیونی "از یاد رفته" در شمال به دنبال بازیگر بودند و از افراد مختلف تست می‌گرفتند.

وی در ادامه افزود: من هم تصمیم گرفتم برای دادن تست بازیگری به این پروژه مراجعه کنم. البته فکر می‌کردم قبول نشوم، به همین دلیل خیلی بی‌خیال بودم. تا اینکه برنامه‌ریز پروژه با من تماس گرفت و گفت که به شهسوار بروم. انتخابم برای نقش مرتضی خیلی سریع اتفاق افتاد و تصویربرداری آغاز شد.

این بازیگر بیان کرد: در طول این سال‌ها تئاتر را ادامه دادم و به صورت تجربی و تئوری دنبال می‌کردم. در واقع سر اجرای یک تئاتر بودم که برای بازی در مجموعه تلویزیونی "از یاد رفته" انتخاب شدم، به همین دلیل نتوانستم در آن تئاتر بازی کنم و یکی دیگر از دوستانم جایگزین شد و من هم برای بازی در سریال "از یاد رفته" عازم شهسوار شدم.

آقایی در پاسخ به این سئوال که بعد از خواندن فیلمنامه اولین مواجهه‌تان با نقش چگونه بود؟ گفت: راستش من فیلمنامه را قبل از بازی در این مجموعه نخواندم. در واقع آقای حسن‌پور به من گفته بودند که فیلمنامه را نخوانم، حتی با هیچ کس در پروژه حرف نزنم، حتی کلیت داستان هم نمی‌دانستم. از آنجایی که جرات نداشتم با کسی حرف بزنم همیشه یک جا می‌نشستم و با کسی حرف نمی‌زدم. تا اینکه جلو دوربین رفتم. دیالوگ‌هایم را هم سر صحنه حفظ می‌کردم.

وی ادامه داد: به مرور زمان فهمیدم که چرا آقای حسن‌پور خواسته بود من با هیچ کس حرف نزنم. در واقع او می‌خواست من با شرایط سخت کار آشنا شوم. البته یکی از ویژگی‌های آقای حسن‌پور در کارگردانی این است که از بازیگران چهره هم می‌خواهد تا فیلمنامه را نخوانند و این شیوه کار ایشان است.

بازیگر نقش مرتضی خاطرنشان ساخت: گرچه داستان را نمی‌دانستم، اما سعی می‌کردم با انرژی فراوان سر صحنه حاضر شوم و آنچه را که آقای حسن‌پور از من می‌خواهند را در بازی اجرا کنم.

آقایی درباره اینکه کدام ویژگی شخصیت مرتضی را دوست داشته؟ گفت: مرتضی پسر روستایی و صاف و ساده‌ای است که وقتی از زندگی سنتی به زندگی مدرن می‌رود، شخصیت‌اش دستخوش تغییراتی می‌شود و به مرور از اصل خودش فاصله می‌گیرد. من آرامش مرتضی را خیلی دوست داشتم و برایم این آرامش دوست‌داشتنی بود.

وی تجربه کار با حسن‌پور را بسیار فوق‌العاده برشمرد و گفت: آقای حسن‌پور می‌داند چگونه از یک نابازیگر بازی بگیرد. در حال حاضر هم مشغول بازی در یک فیلم سینمایی به کارگردانی وی هستم.

این بازیگر درباره اینکه با دیدن سریال "از یاد رفته" فکر می‌کند چقدر در اجرای نقش مرتضی موفق بوده؟ گفت: 70 درصد از بازی خودم راضی هستم. به هر حال این حرفه نیازمند ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌هایی است که به مرور می‌توان متوجه آن شد. امیدوارم در نقش‌های آتی بهتر بتوانم شخصیت‌هایی که به من محول می‌شود را بازی کنم.

آقایی درباره اینکه بیشتر علاقمند در سینما بازی کند یا تلویزیون؟ گفت: به حرفه بازیگری خیلی علاقمند هستم، مطالعه می‌کنم و وقت می‌گذارم. سینما را خیلی دوست دارم و بیشتر گرایشم به این مدیوم است.

وی در پایان افزود: خدا را شاکرم که به من کمک کرد تا بتوانم نقش‌ام را به خوبی ایفا کنم. همچنین از همراهی خانواده‌ام صمیمانه قدردانی می‌کنم.