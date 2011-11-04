"سیاسیا" از فدراسیون فوتبال نیجریه شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاسیا هفته گذشته پس از اینکه موفق نشد با تیم ملی نیجریه به رقابتهای جام ملتهای آفریقا در سال 2012 راه پیدا کند، از سمت خود برکنار شد.
سیاسیا در این خصوص اظهار داشت: من هر کاری که از دستم برمی آمد برای موفقیت تیم انجام دادم. ما در دیدار با گینه که در نهایت با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید بازی خوبی انجام دادیم و موقعیتهای فراوانی خلق کردیم اما باید بگویم بداقبال بودیم.
مسئولان فدراسیون فوتبال نیجریه با بیان اینکه سیاسیا یکی از بندهای قرارداد خود را نقض کرده و اقدام به برکناری این مربی کردهاند حال آنکه وکلای سیاسیا عنوان کردهاند که موکل آنها طی 30 روز گذشته هیچ اخطاری از مسئولان ذیربط دریافت نکرده است.
بر پایه گزارش ساکرنت، در حال حاضر هدایت تیم فوتبال نیجریه را "استفن کشی"، کاپیتان حال حاضر این تیم برعهده دارد.
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