ممنوعیت قربانی در فلوریدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ناصر حمزه مدیر اجرایی دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در جنوب فلوریدا اظهار داست: این مسئله برای مسلمانان نگران کننده است، ما فضای دیگری برای انجام این آیین خواهیم یافت.

وی افزود: نمی توانیم این مراسم را به علت این که تنها یک عضو کمیسیون شورای شهر با آن مشکل دارند لغو کنیم.

یک عضو کمیسیون شورای شهر سان رایز در فلوریدا تصمیم گرفته مسلمانان را از قربانی کردن گوسفندان در فضای باز منع کند. وی مدعی شده فضای باز شهر جای مناسبی برای قربانی کردن نیست، این مراسم دینی باید در مناطق روستایی انجام شود.

قرار بود مسلمانان محلی این شهر در یک مزرعه بزرگ در سان رایز اقدام به قربانی کردن گوسفند برای عید قربان کنند، اما تلاش این عضو کمیسیون برای متوقف کردن مراسم برپایه نقض حقوق حیوانات صورت گرفته است.

وی حتی مدعی شده که گیاهخوار نیست اما با این روش مخالف است.

مسلمانان فلوریدا ادعاهای وی را بی پایه قلمداد کرده و اظهار داشتند که این قربانی ها براساس قوانین اسلام و قوانین آمریکا صورت می گیرد و ابعاد اخلاقی آن نیز در نظر گرفته شده است.

یک دادگاه عالی در سال 1993 حق مسلمانان را برای ذبح شرعی حیوانات به رسمیت شناخت.

تلاش این عضو کمیسیون شورای شهر سان رایز فلویدا از سوی اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است.