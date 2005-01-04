مشروعيت داخلى بر دو پايه برقرارى مردم سالارى يا نظام دموكراتيك و كارآمدى دولتها استوار است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، پروفسور محي‌الدين مصباحي استاد دانشگاه فلوريدا (آمريكا) در سخنان خود با موضوعيت ويژگي‌هاي نظام جهاني در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه گفت : در نظام جهانى جديد كه پس از حادثه 11 سپتامبر در حال شكل گيرى و گسترش است مشروعيت داخلى كشورها پايه اصلى خودكفايى امنيتى آنهاست .

مصباحي با اشاره به ويژگي هاى نظام جهانى پس ازحادثه 11 سپتامبر گفت : در تعريف جديد از امنيت ، خودكفايى واحدهاى ملى براى تامين امنيت و عدم اتكا به سيستمهاى جهانى موردتوجه قرار گرفته است و شاهد مواردى از ايدئولوژيك و خشن كردن زبان امنيتى كشورها هستيم .



اين استاد دانشگاه گفت : تمايل به داشتن سلاح هسته اى و ايجاد مشروعيت داخلى دو پايه خودكفايى امنيتى كشورهاست ، اما بايد اهميت بيشترى براى پايه دوم يعنى مشروعيت داخلى كشورها قايل شد. مشروعيت داخلى بر دو پايه برقرارى مردم سالارى يا نظام دموكراتيك و كارآمدى دولت ها استوار است و اين دو پايه به هم وابسته و از يكديگر جدانشدنى هستند .

مصباحى تاكيد كرد : ميزان مشروعيت داخلى كشورها مسله مهم و مورد توجه آمريكا و هژمون نظام جهانى جديد و سيستم امنيت ملى در بعد جهانى است و تلاش براى كاهش سلاح اتمى در كشورها، در راستاى سياست بازدارندگى و به تبع وجود مشروعيت داخلى مطرح است .



استاد دانشگاه فلوريدا يكى از ويژگي هاى نظام جهانى امروز را درهم ريختگى فضاى داخلى و خارجى خواند و گفت : اين در هم ريختگي بار سنگينى را بر دوش نخبگان سياسى جهان گذاشته ، چنانكه نخبگان كشورهاى مختلف از به هم ريختن فضاى امنيتى خصوصى خود ناراضى هستند. سياستمداران كشورها ديگر قادر نيستند مسائل خود رااز حوزه عمومى پنهان كنند و اين عريان شدن روابط كه حوزه هاى خصوصى زندگى آنها را نيز در بر مي گيرد،فشار روانى بزرگى بر نخبگان دولتهاى جهان وارد مي كند.



استاد دانشگاه فلوريدا با اشاره به اينكه دولت آمريكا از جهات فيزيكى و نرم افزارى مورد تهاجم قرار دارد گفت : تامين امنيت بين المللى آمريكا ارتباط تنگاتنگى با امنيت داخلى آن دارد و انرژى فكرى و عملى بسيارى از دولتمردان آمريكايى را صرف خود مي كند و فشارهاى بي امانى را بر آنها وارد مي نمايد .



مصباحي با اشاره به اينكه تفكر نئومحافظه كاران آمريكايى كه قدرت را به دست دارند تفكرى بومي زده و معتقد به امنيت ملى است گفت : نئو محافظه كاران پس از 11 سپتامبر درصدد ايجاد تغيير كيفى در گفتمان امنيتى داخلى و خارجى برآمده اند.