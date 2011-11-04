کارگاه آموزشی "کار تیمی" در مرکز تربیت مربی کرج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان کار تیمی در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای که در کرج مستقر است، برگزار شد.

این کارگاه با حضور مسئولان، کارکنان اداری، پشتیبانی ، پژوهش و آموزش مرکز با هدف آشنایی با علم کار تیمی برگزار شده است.

عباس کریمی مسئول بخش علوم تربیتی و کارآفرینی در این خصوص گفت: عدم جوابگویی کار انفرادی در فرآیندهای کاری امروز، تشکیل تیم و انجام کارهای تیمی را ضروری می کند.

وی عنوان کرد: در این سیستم عده ای با هم تصمیم گیری و تصمیمات را اجرا می کنند که این امر بسیار مطلوب است و تاثیرات خوبی برجای می گذارد.

این مسئول اضافه کرد: نتیجه این امر هم افزایی در دانش، تجربه و مهارتهای مختلف افراد و ارتقای کیفیت کارهاست که این امر اهمیت فراوانی دارد.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در منطقه حسن آباد کرج در استان البرز مستقر است و از مهمترین مراکز مربوط با امر آموزشهای فنی و حرفه ای است.