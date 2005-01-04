  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۵ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۵۵

"مدار خاكستري" ، " حكايت ناتمام يك زن" و " مادر اجاره اي "در سومين جشنواره تئاتردانشجويي

سه نمايش " حكايت ناتمام يك زن " ، " مدار خاكستري " و " مادر اجاره اي " كاري از دانشجويان موسسه آموزش عالي سوره اصفهان به سومين جشنواره تئاتر دانشجويي منطقه 4 كشور راه يافت.

به گزارش خبرگزاري مهر ، روابط عمومي سازمان آموزش و پژوهش حوزه هنري اعلام كرد: اين سه نمايش از ميان 17 نمايش ازدانشجويان موسسه آموزش عالي سوره اصفهان و 10 نمايش از ساير دانشگاهها به كارگرداني آقايان : احسان جانمي ، مريم ياوري وكاميار معتمديان مجوز حضور به سومين جشنواره تئاتر دانشجويي منطقه 4 كشور را دريافت كردند.

گفتني است سومين جشنواره تئاتر دانشجويي كشور با شركت گروههاي نمايشي از شش استان كشور كه شامل  استانهاي : قم ، چهار محال و بختياري ، خوزستان ، كهگيلويه و بويراحمد ، چهار محال و بختياري ، يزد مي شود كه از هشتم دي ماه در استان يزد كار خود را آغاز خواهد كرد.

کد مطلب 145213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها