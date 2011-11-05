به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه چهاردهم آبان‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هشتم ذیحجده سال 1432 هجری قمری و پنجم نوامبر سال 2011 میلادی.

- روز دوم از مسابقات فوتبال جام ولایت امروز طبق برنامه‌ زیر پیگیری می‌شود:

* استقلال تهران - ناسیونال پاراگوئه، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی

- دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز بین تیم‌های جئونبوک موتورز کره‌جنوبی و السد قطر برگزار می‌شود.

- مسابقات جام جهانی دوچرخه‌سواری در بخش پیست امروز هم با حضور رکابزنان کشورمان در شهر آستانه قزاقستان پیگیری می‌شود.

- مرحله انتخابی رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه E:

* تایلند - گوآم

* تایوان - ژاپن

- مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان از امروز در شهر پاریس فرانسه آغاز می‌شود.

- تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان برای انجام دیدار با بحرین در مرحله انتخابی رقابت‌های جام جهانی 2014 در قاره آسیا امروز در زمین شماره یک کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد.

- هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* نیوکاسل - اورتون

* آستون ویلا - نورویچ سیتی

* منچستریونایتد - ساندرلند

* لیورپول - سوانسی

* بلکبرن - چلسی

* آرسنال - وست برومویچ

* کویئنزپارک رنجرز - منچسترسیتی

- هفته دوازدهم رقابت‌های لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز خواهد شد:

* مایورکا - سویا

* رئال بتیس - مالاگا

* لوانته - والنسیا

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* وردربرمن - کلن

* هرتابرلین - مونشن گلادباخ

* دورتموند - ولفسبورگ

* هوفنهایم - کایزرسلاترن

* نورنبرگ - فرایبورگ

* بایر لورکوزن - هامبورگ

- هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری 2 دیدار زیر آغاز می‌شود:

* پالرمو - بولونیا

* نووارا - رم