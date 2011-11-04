راه ارتباطی برخی روستاهای اردبیل مسدود است/ ادامه برف روبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکریم هدایتی بعد از ظهر جمعه در بازدید از طرحهای توسعه راه روستایی در گرمی اظهار داشت: هم اکنون تمام محورهای مواصلاتی استان باز و تردد به راحتی و بدون مشکل در آنها جریان دارد، اما فقط در ارتفاعات سبلان فعالیت برف روبی در برخی از محورهای فرعی و روستایی در حال انجام است.
وی به کوهستانی و صعبالعبور بودن جادههای مواصلاتی استان در چهار نقطه ورودی و خروجی اشاره کرد و افزود: نیروهای راهداری در تمام محورها مستقر و بر تردد خودروها نظارت دارند اما در برخی از مناطق کوهستانی به دلیل برفگیری و کولاک شدید، ادامه مسیر باید با احتیاط کامل صورت گیرد.
مدیرکل راه و ترابری استان گردنه الماس در محور خلخال – اسالم، گردنه حیران در مسیر اردبیل – آستارا و گردنه صائین در محور نیر – سراب را از جمله محورهای سخت گذر استان در زمستان عنوان کرد و یادآور شد: در اغلب بارشهای موردی و فصلی برف، تردد در این مسیرها بسیار سخت شده و به منظور تسهیل تردد روزی پنج بار اقدام به برفروبی می شود.
وی از افتتاح پروژه راه اصلی اردبیل ـ سرچم در آینده ای نزدیک خبر داد و اضافه کرد: با تکمیل این پروژه و رفع برخی از مشکلات آن می توان امیدوار بود که امسال تردد در مسیر اردبیل به مرکز کشور با سهولت بیشتری انجام شده و درصد حوادث احتمالی کاهش یابد.
به گفته هدایتی مقرر شده در این مسیر راهدارخانهای نیز برای امدادرسانی و خدماترسانی احداث و راهاندازی شود.
وی همچنین با اشاره به عملیات نمک پاشی در محورهای استان به منظور فراهم کردن امکان تردد در زمستان، نمکپاشی مستمر و بیش از اندازه را آفت و مهمترین دلیل آسیب آسفالت جادهها عنوان کرد و بیان داشت: در این زمینه تلاش میکنیم این آسیبها را به حداقل برسانیم.
این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر به دنبال راهکارهای جدید و استفاده از شیوههای مدرن در برف روبی جادهها هستیم تا نه تنها آسیب نمکپاشی به حداقل برسد، بلکه تردد با کمترین آسیب و خطرهای احتمالی به شکل ایمن و مناسب انجام شود.
وی با بیان اینکه برای زمستان امسال ذخیره مناسب نمکپاشی انجام شده است، ابراز داشت: طی بارش برف در اوایل هفته جاری راهداران در تمام نقاط به سرعت در جادهها حاضر شده و با برفروبی و نمکپاشی سعی کردند بستر تردد ایمن و راحت همشهریان، مسافران و رانندگان را فراهم کنند.
هدایتی همچنین به مناسب بودن وضعیت راههای شهری و روستایی گرمی اشاره کرد و گفت: هر چند با مشکلاتی برای آسفالت محورهای روستایی مواجه هستیم، اما شهرستان مرزی گرمی از نظر وضعیت تردد در محورهای اصلی، فرعی و روستایی از وضعیت مناسب تری نسبت به سایر شهرستانها برخوردار است.
عملیات راهسازی در 30 روستای گرمی آغاز شد
در این جلسه رئیس اداره راه و ترابری گرمی نیز از آغاز عملیات راهسازی در 30 روستا خبر داد و عنوان کرد: این طرح در روستاهای بخش مرکزی و انگوت به طول 20 کیلومتر و به روش آنتنی در گرمی اجرا خواهد شد.
صدیف فرمان افزود: در صورت تخصیص اعتبارات مناسب آسفالت این جادهها ریخته شده و تا بهمن ماه امسال امکان تردد خودروها از این محور در جاده آسفالته این روستاها فراهم میشود.
وی متذکر شد: قرار است با تکمیل محورهای مواصلاتی این مناطق بخشی از مشکلات راههای روستایی در گرمی که سالها است از آسفالت و زیرسازی آن گلهمند و ناراحت هستند، برطرف شود.
رئیس اداره راه و ترابری گرمی میزان راه اصلی این شهرستان را 118 کیلومتر اعلام کرد و اظهار داشت: در گرمی 45 کیلومتر راه فرعی و بیش از 737 کیلومتر راه روستایی وجود دارد که نگهداری، آسفالت و بهسازی برخی از جادهها با اولویت مناطق روستایی در دستور کار قرار گرفته است.
