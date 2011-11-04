۱۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

هدایتی عنوان کرد:

راه ارتباطی برخی روستاهای اردبیل مسدود است/ ادامه برف روبی

گرمی - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان اردبیل با اشاره به اتمام برف ‌روبی در محورهای مواصلاتی اصلی استان گفت: راه ارتباطی برخی از روستاهای واقع در ارتفاعات سبلان همچنان مسدود بوده اما برف روبی در این محورها ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکریم هدایتی بعد از ظهر جمعه در بازدید از طرحهای توسعه راه روستایی در گرمی اظهار داشت: هم اکنون تمام محورهای مواصلاتی استان باز و تردد به راحتی و بدون مشکل در آنها جریان دارد، اما فقط در ارتفاعات سبلان فعالیت برف‌ روبی در برخی از محورهای فرعی و روستایی در حال انجام است.

وی به کوهستانی و صعب‌العبور بودن جاده‌های مواصلاتی استان در چهار نقطه ورودی و خروجی اشاره کرد و افزود: نیروهای راهداری در تمام محورها مستقر و بر تردد خودروها نظارت دارند اما در برخی از مناطق کوهستانی به دلیل برفگیری و کولاک شدید، ادامه مسیر باید با احتیاط کامل صورت گیرد.

مدیرکل راه و ترابری استان گردنه الماس در محور خلخال – اسالم، گردنه حیران در مسیر اردبیل – آستارا و گردنه صائین در محور نیر – سراب را از جمله محورهای سخت گذر استان در زمستان عنوان کرد و یادآور شد: در اغلب بارشهای موردی و فصلی برف، تردد در این مسیرها بسیار سخت شده و به منظور تسهیل تردد روزی پنج بار اقدام به برف‌روبی می شود.

وی از افتتاح پروژه راه اصلی اردبیل ـ سرچم در آینده ای نزدیک خبر داد و اضافه کرد: با تکمیل این پروژه و رفع برخی از مشکلات آن می توان امیدوار بود که امسال تردد در مسیر اردبیل به مرکز کشور با سهولت بیشتری انجام شده و درصد حوادث احتمالی کاهش یابد.

به گفته هدایتی مقرر شده در این مسیر راهدارخانه‌ای نیز برای امدادرسانی و خدمات‌رسانی احداث و راه‌اندازی شود.

وی همچنین با اشاره به عملیات نمک پاشی در محورهای استان به منظور فراهم کردن امکان تردد در زمستان، نمک‌پاشی مستمر و بیش از اندازه را آفت و مهمترین دلیل آسیب آسفالت جاده‌ها عنوان کرد و بیان داشت: در این زمینه تلاش می‌کنیم این آسیبها را به حداقل برسانیم.

این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر به دنبال راهکارهای جدید و استفاده از شیوه‌های مدرن در برف‌ روبی جاده‌ها هستیم تا نه تنها آسیب نمک‌پاشی به حداقل برسد، بلکه تردد با کمترین آسیب و خطرهای احتمالی به شکل ایمن و مناسب انجام شود.

وی با بیان اینکه برای زمستان امسال ذخیره مناسب نمک‌پاشی انجام شده است، ابراز داشت: طی بارش برف در اوایل هفته جاری راهداران در تمام نقاط به سرعت در جاده‌ها حاضر شده و با برف‌روبی و نمک‌پاشی سعی کردند بستر تردد ایمن و راحت همشهریان، مسافران و رانندگان را فراهم کنند.

هدایتی همچنین به مناسب بودن وضعیت راه‌های شهری و روستایی گرمی اشاره کرد و گفت: هر چند با مشکلاتی برای آسفالت محورهای روستایی مواجه هستیم، اما شهرستان مرزی گرمی از نظر وضعیت تردد در محورهای اصلی، فرعی و روستایی از وضعیت مناسب ‌تری نسبت به سایر شهرستانها برخوردار است.

عملیات راهسازی در 30 روستای گرمی آغاز شد

در این جلسه رئیس اداره راه و ترابری گرمی نیز از آغاز عملیات راهسازی در 30 روستا خبر داد و عنوان کرد: این طرح در روستاهای بخش مرکزی و انگوت به طول 20 کیلومتر و به روش آنتنی در گرمی اجرا خواهد شد.

صدیف فرمان افزود: در صورت تخصیص اعتبارات مناسب آسفالت این جاده‌ها ریخته شده و تا بهمن ماه امسال امکان تردد خودروها از این محور در جاده آسفالته این روستاها فراهم می‌شود.

وی متذکر شد: قرار است با تکمیل محورهای مواصلاتی این مناطق بخشی از مشکلات راه‌های روستایی در گرمی که سالها است از آسفالت و زیرسازی آن گله‌مند و ناراحت هستند، برطرف شود.

رئیس اداره راه و ترابری گرمی میزان راه اصلی این شهرستان را 118 کیلومتر اعلام کرد و اظهار داشت: در گرمی 45 کیلومتر راه فرعی و بیش از 737 کیلومتر راه روستایی وجود دارد که نگهداری، آسفالت و بهسازی برخی از جاده‌ها با اولویت مناطق روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

