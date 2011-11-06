زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش احزاب در ساختار سیاسی ایران گفت: یکی از لوازم مشارکت سیاسی مردم تقویت احزاب است و احزاب به عنوان جایگاه هایی که مردم می توانند مشارکت خودشان را عرصه سیاست به منصه ظهور بگذارند برای ما اهمیت دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید شاخصه های حزب اسلامی مد نظر سیاستمداران کشورمان باشد گفت: در حال حاضر جای چنین روندی خالی است و آن طور که باید بحث احزاب در میان مردم و نخبگان سیاسی در کشورمان به خوبی جا نیفتاده است.



نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: از یک طرف عده ای قائل به حرکت جمعی در عرصه سیاسی نیستند و حرکت فردی را به عنوان نخبگان سیاسی می پسندند و به کارهای تشکیلاتی اهمیتی نمی دهند، از طرفی هم عده ای علی رغم سازوکارهای تشکیلاتی مورد نیاز برای حزب کار هیئتی و بدون سازوکار مشخص را می پسندند.



الهیان تصریح کرد: احزاب بسترهای شناسایی استعدادهای موجود در بین ملت و در واقع تربیت نیروها و توان مندسازی این پتانسیل ها برای اداره آینده کشور هستند.



وی ادامه داد: در روند اصلاح ساختار سیاسی اگر بحث نظام پارلمانی و تقویت مجلس به عنوان این که نمایندگان مردم اختیارات بیشتری در اداره امور کشور داشته باشند باید احزاب هم که نماد مشارکت سیاسی مردم هستند تقویت شوند تا شاهد پویایی و تحول جدی در اصلاح ساختار سیاسی باشیم.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در خصوص مهمترین مانع تقویت احزاب و حرکت به سمت نظام پارلمانی گفت: مهمترین مشکل عدم اعتماد مردم به احزاب و نبود فرهنگ سازی در خصوص کارکرد احزاب است.



وی ادامه داد: فعالیت احزاب در کشورمان عموما در برهه هایی مانند زمان نزدیک شدن به انتخابات است و کار مستمر و حساب شده و با برنامه ریزی برای ارتباط دو سویه بین حزب و قوه عاقله حزب و آحاد مردم انجام نشده است



نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: از طرفی مردم هم هنوز از حزب آن تلقی واقعی و احساس یک ضرورت را ندارند و به نوعی سعی می کنند فعالیت سیاسی خودشان را قالب حزبی نبرند و در قالب های دیگر مشارکت سیاسی خود را نشان دهند.

الهیان به نحوه تغییر دیدگاه مردم به احزاب اشاره و افزود: رسالتی که نخبگان سیاسی به عهده دارند این است که اولا تلاش کنند که فعالیت سیاسی خود را در قالب تقویت احزاب شکل دهند و با حضور در احزاب مطمئن و قابل وثوق هم حزب را ارتقا ببخشند و هم این کار حزبی را فرهنگ سازی کنند.



عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان گفت: ارائه الگوی موفق از یک حزب سیاسی در میان افکار عمومی مسیر دیگری است که برای فرهنگ سازی در رابطه با احزاب می تواند مؤثر و مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس در تحلیل خود از نظام پارلمانی و اینده ساختارهای سیاسی نظام گفت: این بحث نیاز به کار کارشناسی جدی و بومی سازی با توجه به شرایط و اقتضائات ما و با توجه به قانون اساسی دارد.

وی در عین حال تاکید کرد: نظام پارلمانی منجر به این می شود که مجلس اختیارات بیشتری در جهت پاسخ خواهی از مجریان قانون و دستگاه اجرایی و توجه کاملی به قانون داشته باشند.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ادامه داد: خروجی نظام پارلمانی قانون گرایی خواهد بود که درشکوفایی کشور و پیشرفت و توسعه و بحث عدالت ثمرات بسیار خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: کشورهای متعددی دوپارلمانی هستند به عنوان آپرهاوس و لاورهاوس که بیشتر در کشورهایی که این سیستم را دارند، سیاست های کلان و درواقع راهبردها در مجالس سنا یا آپرهاوس تدوین می شود و مجالس شورا یا لاورهاوس وظایف مشابه مجلس ما ایفا می کنند.

الهیان در خصوص مهمترین اشکال های نظام ریاستی گفت: در نظام ریاستی که در حال حاضر داریم و اجرا می شود یک اشکال اساسی ایجاد اختلاف میان قوا به خصوص دو قوه مجریه و مقننه است.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: بحث تقویت بعد نظارتی مجلس در نظام پارلمانی خیلی جدی تر است ، زیرا عدم اجرای قانون یکی از تبعات اجرای نظام ریاستی است.

