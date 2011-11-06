اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام وصول طرح سئوال از رئیس جمهور و ارجاع آن به کمیسیونهای تخصصی مجلس گفت: من از ابتدا هم معتقد بودم سئوال از رئیس جمهور و پاسخ وی حق نمایندگان است.



وی افزود: نمایندگان مجلس و رئیس جمهور با یکدیگر دشمن نیستند اگر نماینده ای سئوال دارد رئیس جمهور باید از همان اول به مجلس می آمد و موضوع را تمام می کرد.



نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: برخی موضوع سئوال از رئیس جمهور را به چالش تبدیل کردند و عنوان داشتند سئوال از رئیس جمهور مقام وی را تضعیف می کند در حالیکه به هیچ وجه اینگونه نیست.



قائم مقام حزب موتلفه با بیان اینکه رئیس جمهور زبانش کم نیست و بلد است از خود دفاع کند، گفت: اگر علی مطهری هم بخواهد در هنگام طرح سئوال از رئیس جمهور صحبت کند، زبان رئیس جمهور برنده تر خواهد بود و جواب سخنان را خواهد داد.



بادامچیان با تاکید بر اینکه اگر جای احمدی نژاد بودم در ابتدای موضوع که 45 امضا جمع شده بود در مجلس حضور پیدا می کردم و حرفهای همه را می شنیدم گفت: در حال حاضر هم معتقدم رئیس جمهور نباید معطل اعلام وصول طرح سئوال از خود باشد بلکه باید خودش به جلسه غیر علنی با نمایندگان بیاید.



وی همچنین تصریح کرد: سئوال از رئیس جمهور ترس ندارد و احمدی نژاد هم در مقابل سئوالات کم نخواهد آورد.

