لاریجانی و باهنر ساکتین فتنه نیستند/ چندگانگی اصلاح طلبان در انتخابات

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم وحدت حداکثری در میان اصولگرایان گفت: بخش عمده ای از اصولگرایان در حال حاضر با هم وحدت دارند، برخی گروه ها هم در حال مذاکره هستند و امیدواریم که به جبهه متحد اصولگرایان بپیوندند.



وی با بیان اینکه انسان ها در تعامل با یکدیگر به وحدت می رسند، گفت: اخیرا جبهه پایداری به این نتیجه رسیده است که آقایان باهنر و لاریجانی اصولگرا هستند اما در آن روزها مانند ما داغ نبودند اگر کسی اصولگرا باشد ولی مانند ما عمل نکند دلیل نمی شود وی را از دایره اصولگرایی خارج کنیم و تعامل یعنی این.



قائم مقام حزب موتلفه اسلامی همچنین به تعریف خود از ساکتین فتنه اشاره کرد و گفت: ساکتین فتنه به افرادی اتلاق می شود که در فتنه عظیم 88 سکوت کردند اما آقایان لاریجانی و باهنر در فتنه 88 سکوت نداشتند و هر کدام با مواضع و دیدگاههای خود در جبهه مقابل فتنه نقش بازی کردند.



وی ادامه داد: اینکه مجموعه ای رئیس و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی را جزء ساکتین فتنه بداند بیشتر به نفع جریان فتنه خواهد بود تا جبهه اصولگرایی.



نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص تاکتیک‌های انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس گفت: اصلاح طلبان هم اکنون دچار چند گانگی هستند.



وی افزود: برخی از اصلاح طلبان معتقد به ولایت فقیه و قانون اساسی هستند و قصد شرکت در انتخابات را دارند.



بادامچیان ادامه داد: برخی دیگر از اصلاح طلبان به دنبال تحریم انتخابات مجلس هستند و معتقدند اگر در انتخابات شرکت کنند مواضع خود در سالهای گذشته را باطل کرده اند.



قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه گروه دیگری از اصلاح طلبان نیز به دنبال حضور در انتخابات با مهره های سفید هستند گفت: حضور چندین تفکر در میان اصلاح طلبان نشانگر اختلاف نظر در این طیف سیاسی برای حضور در انتخابات مجلس است.



