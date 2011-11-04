24 مکان در لرستان برای معلولان مناسب سازی شد

مصطفی سراج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مناسب سازی برای همه مردم یک ضرورت و برای افراد کم توان یک الزام است زیرا مرز بین معلولیت و سالم بودن فقط یک لحظه است.

وی به فعالیتهای شش ماه نخست سال جاری در این زمینه اشاره کرد و گفت: پیگیری مناسب سازی ادارات به تعداد ۱۸ مورد و تهیه برنامه رادیویی تلویزیونی در این زمینه به تعداد دو برنامه از جمله فعالیتهای انجام شده است.

کارشناس مسئول مناسب سازی اداره کل بهزیستی لرستان از تخصیص اعتبار برای مناسب سازی مسکن و خودروی معلولان خبر داد و بیان داشت: در مدت زمان یاد شده بیش از 71 میلیون و 760 هزار ریال در این راستا اختصاص یافته است.

سراج با اشاره به برگزاری یک دوره آموزشی مناسب سازی برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، عنوان کرد: برگزاری جلسات ستاد مناسب سازی استان و کمیته های مربوط، هماهنگی با بنیاد مسکن استان برای مناسب سازی ۱۱۰ روستا و بررسی کامل این روستاها از نظر وضعیت مناسب سازی و اعلام گزارش به بنیاد مسکن از دیگر فعالیتهای انجام شده در این مدت است.

وی از مناسب سازی اماکن عمومی و فضاهای شهری به تعداد ۲۴ مکان خبر داد و یادآور شد: همچنین در این مدت طرح مناسب سازی خیابان انقلاب خرم آباد تهیه شده است.