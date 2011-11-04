31 هزار لرستانی در سامانه بهره برداران بخش کشاورزی ثبت نام کرده اند

غلامعلی فتحی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در لرستان حدود 130 هزار خانوار بهره بردار در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت اند که از آغاز ثبت نام در سامانه توزیع هوشمند نهاده های بخش کشاورزی تاکنون بیش از 31 هزار نفر ثبت نام کرده اند.

وی تصریح کرد: بهره برداران فقط تا پایان آبان ماه سال جاری زمان دارند که با مراجعه به دفاتر پست بانک روستایی و کافی نتها نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کنند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: با توجه به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در آینده نه چندان دور توزیع نهاده های بخش کشاورزی فقط به بهره بردارانی تعلق می گیرد که در این سامانه ثبت نام کردند.