  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۳

فتحی خبر داد:

31 هزار لرستانی در سامانه بهره برداران بخش کشاورزی ثبت نام کرده اند

31 هزار لرستانی در سامانه بهره برداران بخش کشاورزی ثبت نام کرده اند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: تاکنون فقط31 هزار لرستانی در سامانه بهره برداران بخش کشاورزی ثبت نام کرده اند.

غلامعلی فتحی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در لرستان حدود 130 هزار خانوار بهره بردار در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت اند که از آغاز ثبت نام در سامانه توزیع هوشمند نهاده های بخش کشاورزی تاکنون بیش از 31 هزار نفر ثبت نام کرده اند.

وی تصریح کرد: بهره برداران فقط تا پایان آبان ماه سال جاری زمان دارند که با مراجعه به دفاتر پست بانک روستایی و کافی نتها نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کنند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: با توجه به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در آینده نه چندان دور توزیع نهاده های بخش کشاورزی فقط به بهره بردارانی تعلق می گیرد که در این سامانه ثبت نام کردند.

فتحی در پایان از کلیه بهره برداران بخش کشاورزی شامل دام، زراعت، باغبانی، آبزی پروری و ... خواست به نشانی الکترونیکی www.shenasnameh.maj.ir برای ثبت نام مراجعه کنند.

کد مطلب 1452186

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه